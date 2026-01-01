기업-투자자 연결… 농식품 발전 앞장

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]

공공 투자정보 플랫폼 부문 / 농업정책보험금융원 / ASSIST ★★

농업정책보험금융원(이하 농금원)의 ASSIST가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 공공 투자정보 플랫폼 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.

ASSIST(어시스트)는 첨단기술이 접목된 농식품 산업 선도 분야의 빠른 성장에 발맞춰 농금원이 투자 유치를 희망하는 농식품 기업과 투자자를 연결하기 위해 2023년 9월 개설한 통합 플랫폼이다. 투자자는 경영체 검색 기능을 이용해 투자 분야별로 등록된 경영체 정보를 확인하고 미팅을 신청할 수 있으며 경영체는 기업 IR 자료를 등록해 투자자에게 직접 투자 제안을 할 수 있다.





현재 플랫폼에는 스마트팜, 푸드테크, 그린바이오 등 다양한 분야의 혁신기업 2285개와 88개 투자자가 등록돼 있다. 개설 이후 2300여 건의 투자 검토가 이뤄졌으며 월평균 2만3000명 이상이 이용하는 등 농식품 투자 생태계 활성화의 핵심 플랫폼으로 자리매김하고 있다.특히 농금원은 ASSIST를 통해 2025년 한 해 동안 기업 분석보고서 105건과 산업 분석보고서 65건을 발간하며 양질의 투자 정보를 선제적으로 제공하고 농식품 산업 분야의 투자 유치 활성화를 이끌었다.지난해부터는 투자시장 특화 기술신용평가 기관이자 2023년 한국거래소 우수 전문평가기관으로 선정된 한국기술신용평가와 협력해 증권사 수준의 리서치 보고서를 발간하며 투자 정보의 신뢰도와 전문성을 한층 강화했다.