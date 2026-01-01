고교-대학 연결해 철도 인재 양성

송원대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(철도 특성화) 부문에서 수상했다. 5년 연속이다.
송원대는 ‘AI 기반 지식정보사회를 선도하는 창의융합인재 양성 대학’이라는 목표로 교육부 주관 대학혁신지원사업과 ‘송원에서 시작되는 광주의 변화 RISE UP’이라는 목표로 RISE 사업을 성공적으로 수행하고 있다. 특히 RISE를 통해 우수한 철도 인재를 양성하고 이들을 지역에 정주시키기 위해 지자체, 대학, 유관 기관과의 유기적인 협력 체계를 구축하고 있다.
지난해 지역과 함께 상생하는 대학으로 발돋움하기 위해 RISE 사업을 진행하면서 철도종합실습센터를 활용해 지역 기업과 광주교통공사와의 협업을 통한 연구를 주도하고 있다. 철도 특성화 분야에 지속적으로 투자를 확대해 JA 교원 제도를 활발히 운영하고 있으며 철도대학 고도화, 철도발전연구소 활성화를 통해 최고의 전문가를 특임교수로 확대 임명하는 등 세계 최고 수준의 철도대학으로 도약하고 있다.
또한 지역사회와의 상생과 교육을 위해 송원대와 같은 법인에 있는 송원여자상업고등학교의 특성화고 재구조화 사업에 함께 참여해 전국 최초 동일 법인 고등학교-대학을 연결하는 철도 특성화 교육이 가능한 구조를 마련했다. 선이수학점제 과정과 학교 밖 교육과정을 선도적으로 운영하고자 하며 이를 통해 지역에서 지속적으로 성장 가능한 선도적 모델 구축에도 나서고 있다.
