체계적 시스템으로 취업률 79% 달성

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
충북보건과학대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(보건 특성화) 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
대학(보건 특성화) 부문 / 충북보건과학대학교 ★★★
특히 간호학과를 중심으로 한 보건계열에 특화된 고등직업교육기관으로서 전공 전문 지식과 기술 이외에 품성 교육과 봉사정신 함양에 큰 비중을 두고 다양한 프로그램을 통해 균형 잡힌 인재를 양성하는 데 주력하고 있다.
충북보건과학대는 ‘잘 가르쳐서 잘 취업시키는 대학’이라는 교육 슬로건을 바탕으로 급변하는 교육 환경과 산업 수요에 능동적으로 대응해왔다. 학생 선택권 확대와 학사제도 유연화를 핵심으로 한 교육 혁신을 지속 추진하며 자기주도적 학습 설계를 통해 학생 스스로 학습 경로를 설계하고 성과를 창출할 수 있는 환경을 조성하고 있다.
한편 체계적인 취업·창업 지원 시스템 역시 대학 경쟁력의 핵심 요소다. 입학 직후 실시되는 개인별 진로적성검사와 맞춤형 상담을 시작으로 개인·학과·대학 차원의 3단계 취업 지원 프로그램을 운영하며 학생들의 진로 설계와 현장 적응력을 강화하고 있다.
이와 함께 산학 네트워크 고도화를 통해 산업체와의 연계를 상설화하고 학생이력관리시스템과 평생 e-포트폴리오 제공을 통해 입학부터 졸업 이후까지 연속적인 경력 관리를 지원하고 있다. 이러한 노력을 통해 2023년 취업률 78.3%를 기록하는 등 충북 지역 전문대학 취업률 최상위 성과를 지속적으로 달성하고 있다.
