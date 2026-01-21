서울점프정형외과, ‘동계 전지훈련 지원단’에 의료 지원

서울점프정형외과는 제주 서귀포시에서 진행 중인 동계 전지훈련 지원단에 참여해 선수 부상 예방과 재활을 위한 의료 지원에 나섰다고 20일 밝혔다.
올해로 19주년을 맞은 동계 전지훈련 지원단은 서귀포시가 후원하며 대한선수트레이너협회(R-KATA)와 스포츠 전문 의료진이 운영하는 프로그램이다. 동계 전지훈련 기간 중 발생할 수 있는 부상에 대한 관리와 재활을 체계적으로 지원하는 것이 목표다.
공두환 서울점프정형외과 센터장은 지원단에 참가한 선수트레이너들을 교육했다. 부상 기전 이해, 현장에서의 부상 평가 방법, 재활 접근 방향 등을 설명하며 현장 중심 교육을 진행했다. 하정구 서울점프정형외과 대표원장은 선수들을 무료 진료했다. 경기 중 발생한 근골격계 증상을 직접 진료하며 선수 개개인의 훈련 환경과 상태를 고려한 의학적 조언을 제공했다.
하정구 서울점프정형외과 대표원장은 “동계훈련은 유소년 선수들에게 중요한 시기인 만큼 부상 예방과 조기 대응이 중요하다”고 말했다. 그는 이어 “오랜 기간 동계 전지훈련 지원단에 참여하며 현장 중심의 의료 지원과 교육의 중요성을 깨달았고 앞으로도 유소년 선수들의 부상 방지에 실질적인 도움이 되는 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
