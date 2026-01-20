샤오미, 보급형 스마트폰 신형 포코폰 출시예고… 33만9900원 ‘가성비 전략’

오는 26일 정식 출시… 사전예약 시작
샤오미코리아는 오는 26일 포코(POCO) 브랜드의 새 스마트폰 ‘포코 M8 5G’를 출시한다고 20일 밝혔다. 출시 전인 25일까지 사전예약이 진행된다고 한다.
초경량·초슬림 콘셉트… ‘내구성 강화’ 집중
대용량 5520mAh 배터리, 고속 충전 기능 탑재
포코 시리즈는 효율적인 성능과 접근성을 내세운 라인업으로, 실용적인 구성과 합리적인 가격이 특징이다. 이번 신제품은 M시리즈 특유의 가성비는 유지하면서도 디자인·성능·배터리와 디스플레이 전반을 개선했다. 178g의 가벼운 무게와 5520mAh 대용량 배터리를 갖춰 영상 시청이나 게임 등 엔터테인먼트 환경에서 안정적인 사용이 가능하다.
포코 M8 5G는 퀄컴의 스냅드래곤6 젠3 모바일 플랫폼을 탑재했다. 벤치마크(안투투 기준)에서 85만 점 이상을 기록하며 안정적인 구동 성능을 보여준다고 한다. 구글의 AI 서비스 ‘제미나이(Gemini)’와 ‘서클 투 서치(Circle to Search)’ 기능을 지원해 직관적이고 실용적인 사용자 경험을 제공할 것으로 기대된다.
5520mAh 배터리는 45W 고속 충전을 지원하며, 최대 16GB RAM 확장과 1TB 외장 메모리 사용이 가능해 저장공간 부담을 줄였다.
두께 7.35mm, 무게 178g으로 시리즈 중 가장 슬림한 디자인을 구현했다. 듀얼 커브드 형태로 설계돼 손에 자연스럽게 맞고, 충격 및 낙하 테스트를 통과해 내구성을 높였다. IP66 등급의 방수·방진 기능을 갖춰 생활 환경에서도 안정적인 사용이 가능하다. 물기가 있는 상태에서도 터치 정확도를 유지하는 ‘웻 터치 2.0’ 기술을 적용했다.
6.77인치 AMOLED 디스플레이는 최대 120Hz 주사율을 지원해 화면 전환이 부드럽다. 3200니트 밝기와 12비트 색 표현으로 선명하고 생동감 있는 화질을 구현한다. 돌비 애트모스(Dolby Atmos)와 하이레즈 오디오(Hi-Res Audio) 인증 듀얼 스피커를 탑재해 입체적인 음향을 제공한다고 한다.
후면에는 5000만 화소 메인 카메라, 전면에는 2000만 화소 카메라를 탑재했다. 대형 이미지 센서를 적용해 어두운 환경에서도 선명한 촬영이 가능하며, 4K 30fps 영상 촬영을 지원한다. AI 인물 모드, 뷰티, 반사 제거, 하늘 보정 등 다양한 AI 기반 기능으로 별도 편집 없이 완성도 높은 결과물을 얻을 수 있다고 한다.
포코 M8 5G는 블랙, 그린, 실버 세 가지 색상으로 판매되며, 8GB RAM과 256GB 저장공간 모델 기준 가격은 33만9900원이다. 출시 기념으로 오는 2월 8일까지 샤오미 보조 배터리를 사은품으로 증정하고, 유튜브 프리미엄 2개월 이용권 등 추가 혜택을 준다고 한다.
김상준 기자 ksj@donga.com
