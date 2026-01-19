동원F&B, 방탄소년단 진과 ‘슈퍼튜나포유’ 캠페인 전개

동원F&B가 동원참치의 브랜드 모델인 방탄소년단 진과 함께 ‘슈퍼튜나포유(Super Tuna For You)’ 캠페인을 전개한다고 19일 밝혔다.
이번 캠페인은 ‘동원참치’와 ‘고추참치’의 묶음 제품에 참치캔을 꾸밀 수 있는 응원 스티커가 동봉되어 있으며, 해당 스티커로 꾸민 캔의 사진을 필수 해시태그와 함께 SNS에 업로드하면 캠페인에 참여할 수 있다.
동원F&B는 고단백 동원참치의 맛과 건강성을 글로벌 소비자들에게 알리기 위해 이번 캠페인을 기획했다. 전 세계 누구나 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 300만 원 상당의 항공권과 동원참치 한정판 굿즈인 클리커 키링 등 다양한 경품을 제공한다. 1차 캠페인은 3월 20일까지 진행 예정된다. 이후 새로운 경품과 함께 2차, 3차 캠페인도 진행할 예정이다.
동원F&B 관계자는 “글로벌 스타인 방탄소년단 진과 함께 동원참치의 건강성과 고추참치의 매콤하고 달달한 맛을 글로벌 소비자들에게 효과적으로 전달하고자 이번 캠페인을 기획했다”며 “앞으로도 적극적인 마케팅 활동을 통해 ‘맛있는 단백질’ 동원참치를 글로벌 소비자들에게 알릴 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
