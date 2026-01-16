대우건설, 전남도와 AI 데이터센터 협약… 장성·강진에 500MW 조성

대우건설이 전라남도와 함께 총 수전용량 500MW 규모의 AI 데이터센터 조성에 나선다고 16일 밝혔다.
이 날 대우건설은 전라남도청에서 전라남도, 장성군, 강진군, 베네포스, KT, 탑솔라 등 11개 민관 기관과 ‘AI 데이터센터 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 협약에 따라 전남 장성군과 강진군 일대에 각각 200MW, 300MW 규모의 AI 데이터센터를 조성하는 방안이 추진된다.
AI 서비스 확산으로 데이터 처리 수요가 빠르게 늘어나면서 대규모 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 입지 확보가 데이터센터 구축의 주요 조건으로 떠오르고 있다. 전라남도는 태양광과 풍력 등 재생에너지 생산량이 많은 지역으로 데이터센터 전력 수요를 뒷받침할 수 있는 여건을 갖췄다는 점에서 사업 후보지로 검토돼 왔다.
이번 사업에서 대우건설은 컨소시엄의 시공 파트너로 참여해 설계·조달·시공 전 과정을 맡을 예정이다. 회사 측은 주택 경기 변동에 대비해 데이터센터를 포함한 비주택 부문 사업 비중을 늘려오고 있으며, 이번 협약 역시 그 연장선상에서 추진됐다.
대우건설은 앞서 강남권에서 추진된 ‘엠피리온 디지털 AI 캠퍼스’와 전남 장성 파인데이터센터 사업에 참여한 바 있다. 장성 파인데이터센터에는 출자와 시공사로 함께 참여해 사업 경험을 쌓아왔다.
전라남도와 컨소시엄 참여사들은 데이터센터 구축 과정에서 지역 인력 채용과 도내 기업 참여 확대도 함께 추진할 계획이다. 데이터센터 건설과 운영에 따른 고용과 관련 산업 수요가 지역으로 이어질 수 있도록 협력한다는 방침이다.
사업 시행을 맡은 이현호 베네포스 대표는 “참여사들의 기술과 공급망을 활용해 전남 지역에 안정적인 AI 인프라를 구축하겠다”고 말했다.
대우건설 관계자는 “AI 데이터센터는 전력, 설비, 시공 역량이 함께 요구되는 시설”이라면서 “전남의 전력 환경과 대우건설의 건설 경험을 바탕으로 차질 없이 사업을 진행하겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
