옛 창원호텔 부지 초고층 주거단지로… GS건설, ‘창원자이 더 스카이’ 분양

GS건설은 경남 창원 성산구 중앙동 99-4·5·6번지 일원에 들어서는 주상복합단지 ‘창원자이 더 스카이’를 오는 2월 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.
창원자이 더 스카이는 옛 창원호텔 부지를 개발하는 사업으로 지하 5층~지상 최고 49층, 4개 동, 총 519세대 규모로 조성된다. 전용면적은 84㎡와 106㎡로 구성되며, 이 가운데 기부채납 물량 10세대(84㎡E 타입)를 제외한 509세대가 일반분양된다. 전용면적별 일반분양 물량은 84㎡ 464세대, 106㎡ 45세대다.
단지는 창원 도심에 이미 구축된 생활 인프라를 이용할 수 있는 입지에 들어선다. 인근에 롯데백화점, 이마트, 메가박스, 창원병원 등이 위치해 있고 창원시청과 창원지방검찰청, 창원지방법원 등 주요 행정기관도 가깝다.
교통 여건도 갖췄다. 중앙대로, 창원대로, 원이대로 등을 통해 창원 시내 이동이 비교적 편리하며 KTX 창원중앙역을 이용하면 서울과 수도권, 전국 주요 도시로의 접근이 가능하다.
교육환경으로는 용지초, 웅남중, 창원남중, 창원남고, 창원중앙여고 등 다수의 초·중·고교가 인근에 위치해 있다. 대상공원, 삼동공원, 중앙체육공원, 용지호수공원, 가음정근린공원 등 녹지 공간도 가까워 주거 환경 측면에서 활용도가 높다는 평가다.
사업지가 위치한 성산구 중앙동 일대는 창원시가 지구단위계획 재정비를 통해 중심업무지구(CBD)로 육성 중인 지역이다. 창원자이 더 스카이는 해당 계획 이후 추진되는 첫 개발 사업 중 하나로 꼽힌다.
단지는 최고 49층 초고층 설계를 적용했고 커튼월룩 외관과 경관조명 등 외관 특화 설계를 도입할 예정이다. 커뮤니티 시설로는 스카이라운지 등이 계획돼 있다. 세대 내부는 일부 타입을 제외하고 4베이 4룸 구조를 적용했으며 천장고는 약 2.4m로 설계됐다. 전 세대에는 3면 발코니 설계가 적용될 예정이다.
GS건설 관계자는 “창원자이 더 스카이는 성산구 중심 입지에 조성되는 초고층 신축 단지”라면서 “입지 여건과 자이 브랜드의 상품성을 바탕으로 지역 내 대표 주거 단지로 자리매김할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
창원자이 더 스카이는 2030년 상반기 입주 예정이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0