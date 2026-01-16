허브이오, 640만 크리에이터 이노냥과 협업한 콜라겐 제품 CJ홈쇼핑 런칭

건강 식품 브랜드 허브이오가 640만 구독자를 보유한 크리에이터 이노냥과 협업해 선보이는 신제품 ‘허브이오 이노냥 콜라겐’을 CJ홈쇼핑 생방송을 통해 공개한다. 해당 방송은 내일(17일) CJ홈쇼핑 라이브 편성으로 진행될 예정이다.
허브이오는 효소 제품 ‘파로효소’를 출시한 이후 약 4개월 만에 지난해 8월 현대홈쇼핑을 통해 제품을 소개하며 브랜드 인지도를 확대한 바 있다. 이후 지난해 10월부터는 CJ홈쇼핑에서 매월 TV를 통해 방송을 이어가며 홈쇼핑 채널을 중심으로 유통 접점을 넓혀왔다. 이번 방송은 이러한 행보의 연장선에서 선보이는 신제품 론칭 사례다.
업체측에 따르면 이번에 출시되는 ‘허브이오 이노냥 콜라겐’은 콜라겐의 원료가 되는 펩타이드 연구 분야에서 학술 활동을 이어온 조남기 교수의 연구 노하우를 반영해 기획됐다. 조 교수는 2026년 1월 펩타이드 관련 연구 논문을 통해 ‘한국을 빛낸 사람들’에 선정된 바 있으며, 이번 제품에는 해당 연구 경험이 원료 설계 과정에 참고됐다. 회사 측은 원료 특성과 배합 구조를 중심으로 제품을 구성했다고 설명했다.
이노냥은 2025년 포브스 코리아가 선정한 ‘대한민국 유튜버’ 순위에서 30위에 이름을 올린 메가 크리에이터로, 일상 콘텐츠와 라이프스타일 분야에서 꾸준한 영향력을 이어오고 있다. 이번 협업은 크리에이터 개인의 콘텐츠 방향성과 브랜드가 추구하는 가치가 맞닿아 성사됐다는 것이 관계자의 설명이다.
이노냥은 “건강한 습관을 지향하는 브랜드 허브이오와 협업해 제품을 함께 소개하게 됐다”며 “소비자에게 부담 없이 선택할 수 있는 콜라겐 제품을 전하고 싶었다”고 밝혔다.
허브이오 관계자는 “최근 소비자들은 단순한 홍보보다는 브랜드 철학과 개발 배경을 중요하게 살피는 경향이 있다”며 “이번 CJ홈쇼핑 방송 역시 제품 정보를 중심으로 합리적인 선택을 돕는 방향으로 구성할 계획”이라고 전했다.
한편, 허브이오는 올해 상반기 글로벌 진출을 목표로 메가 크리에이터와의 협업을 이어가고 있다. ‘허브이오 이노냥 콜라겐’은 이번 CJ홈쇼핑 생방송을 시작으로 다양한 유통 채널을 통해 순차적으로 소개될 예정이다.
