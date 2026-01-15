쿠팡, 개인정보 유출 보상 쿠폰 지급 개시… 기한 3개월

대규모 개인정보 유출 사태를 빚은 쿠팡이 15일 관련 보상 쿠폰 지급에 나섰다.
쿠팡에 따르면 이날 오전 10시부터 순차적으로 구매이용권 지급이 이뤄지고 있다. 지급 대상은 개인정보 유출 통지를 받은 와우회원·일반회원·탈퇴회원 등 3370만 명이다.
보상 규모는 로켓배송·로켓직구·마켓플레이스 전 상품 구매이용권 5000원과 쿠팡이츠 이용권 5000원, 쿠팡 트래블과 명품 플랫폼 알럭스(R.LUX) 이용권 각각 2만 원 등 1인당 5만 원 상당이다. 4개 카테고리에서 각각 한 차례씩 사용할 수 있다.
사용자는 쿠팡 앱 접속 시 나타나는 안내 배너를 통해 지급 대상자 여부를 확인한 뒤 구매이용권을 다운로드 할 수 있다. 구매 시 자동으로 구매이용권이 적용되며, 쿠팡이츠 구매이용권은 쿠팡이츠 앱에서 별도로 다운로드 해야 한다. 탈퇴 회원이라도 쿠팡에 재가입하면 순차적으로 구매이용권이 지급된다. 재가입 후 구매이용권 지급에는 최대 3일 정도 소요될 전망이다.
쿠팡 멤버십인 와우 회원은 최소 주문 금액 없이 구매이용권을 사용할 수 있다. 일반 회원은 로켓배송 1만9800원, 로켓직구 2만9800원 이상을 각각 구매해야 구매이용권 사용이 가능하다.
구매이용권은 1개 상품당 하나의 이용권만 적용할 수 있다. 구매이용권 금액보다 주문 금액이 적을 경우 잔액은 환불되지 않는다. 예를 들어 2만 원 이용권으로 1만5000원 상품을 구매하면 잔액 5000원은 소멸된다. 쿠팡 할인쿠폰을 이미 보유한 고객은 일부 예외 상품을 제외하고 구매이용권을 중복으로 사용할 수 있다.
모든 상품에 구매이용권을 사용할 수는 없다. 쿠팡과 쿠팡이츠의 도서·분유·일부 쥬얼리·상품권 및 현금성 상품 등과 쿠팡트래블의 호텔뷔페·e쿠폰 등을 구매할 때는 사용이 불가능하다. 법률상 할인이 불가능하거나 환금성이 높아 재판매 등 우려를 고려했다는 설명이다.
쿠팡이츠의 경우 매장별 최소 주문 금액 이상을 주문할 때 사용할 수 있다. 포장 주문에는 적용되지 않는다.
사용기간은 이날부터 4월 15일(3개월)까지로 기간 내 사용하지 않으면 자동 소멸된다. 상품 구입 후 3개월 이내에 주문을 취소하면 구매이용권이 원상 복구되지만 3개월 이후엔 복구되지 않는다.
쿠팡 측은 앱 내 공지 외에도 문자 메시지와 이메일을 통해 개별 안내를 이어갈 방침이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
