K라면 열풍 타고…GS25 ‘오모리’ 라면 日돈키호테 입점

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 일본 돈키호테에 대표 자체브랜드(PB) 라면 ‘오모리’ 시리즈를 판매한다고 15일 밝혔다.
이번에 수출하는 상품은 오모리김치찌개라면과 오모리김치즈볶음면 등 오모리 시리즈로, 돈키호테 일본 현지매장 485곳에 선보인다. 오모리 시리즈는 2014년 말 첫 출시 이후 누적 판매량 1억 개를 넘어선 GS25의 대표 베스트셀러로 해외 32개국에 수출되고 있다.
GS25는 해외 시장에서 확산하고 있는 K라면 열풍이 이번 수출 성사의 주요 배경으로 작용했다고 설명했다. GS25는 지난해 돈키호테와 전략적 협약을 맺고 PB제품과 차별화 상품을 수출하며 일본 현지에서 호응을 얻고 있다. 양사는 PB 라면에 이어 신규 품목 수출에 대한 세부협의가 마무리되는대로 추가 수출을 추진한다는 방침이다.
김혜중 GS리테일 수출입MD팀 매니저는 “GS25는 상품 수출 역량을 대폭 강화하며 국내 편의점 산업을 넘어 글로벌 리테일 브랜드로 성장하고 있다”며 “일본 돈키호테와의 전략 파트너십을 공고히 하는 동시에 다양한 국가, 대표 유통 채널과의 협업 관계를 확대할 것”이라고 말했다.
남혜정 기자 namduck2@donga.com
