차세대 천장형 전기차 충전 스테이션 첫 도입

한화 건설부문
한화 건설부문(대표이사 김우석)이 화재감지 기능을 추가한 차세대 천장형 전기차 충전 시스템 ‘EV 에어스테이션’의 개발을 완료하고 한화포레나 단지에 본격 도입한다.
EV 에어스테이션은 국내 최초로 천장에서 커넥터가 내려오는 전기차 충전 시스템으로 지능형 전력 분배 기술을 적용해 하나의 충전기로 3대의 차량을 동시에 충전하며 공간 효율성과 이용 편의성을 높인 제품이다.
이 제품은 기존 전기차 충전 시설의 ‘화재 위험’과 ‘충전기 부족’ 문제를 동시에 개선한 제품으로 2025 미래혁신기술박람회 ‘최고혁신상’ 수상으로 제품의 우수성을 인정받으며 차세대 전기차 충전 플랫폼으로서 기대감을 높이고 있다.
이 모델은 △화재감지 센서 △화재감지 카메라 △배터리-충전기 정보 교환이 가능한 PLC(Power Line Communication) 기능이 탑재돼 이상 징후를 조기에 감지하고 화재 위험을 선제적으로 차단하게 된다.
기존 전기차 충전 시설은 ‘공간 점유’와 ‘전력 공급’ 문제로 설치에 어려움을 겪어왔으나 EV 에어스테이션은 천장을 활용해 자유로운 설치가 가능하고 전력 분배 기술로 운영 효율을 극대화하며 이러한 문제를 개선했다.
한화 건설부문은 ‘전기차 화재 ZERO’를 목표로 2026년 한화포레나 입주 단지에 EV 에어스테이션을 우선 공급할 예정이다.
‘환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률(친환경자동차법)’에 따라 △공동주택 △공중이용시설(공공기관, 업무·문화·판매·숙박·의료·운동시설 등)의 경우 총 주차대수의 10% 이상 전기차 충전 시설 설치가 의무화됨에 따라 관련 수요가 빠르게 증가할 것으로 예상된다.
이에 따라 제품의 혁신성을 높게 평가한 공공기관, 일반 건축물, 기입주 아파트 단지 등 다양한 분야에서 EV에어스테이션의 도입 요청이 증가하고 있어 2026년 본격 상용화가 진행될 전망이다.
일례로 지난 12월 한화 건설부문은 LH와 차세대 ‘천장형 전기차 충전시스템’ 첫 시범 도입을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. EV 에어스테이션을 LH 단지인 과천 S11BL 행복주택과 대구연호 A2블록 아파트 단지에 최초로 설치할 예정이다.
김신아 기자 sina@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0