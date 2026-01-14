지난해 고속열차 이용객 1억1870만명 ‘역대 최대’

가장 많이 이용한 역은 이용객 4390만 명인 서울역
지난해 고속열차 이용객이 1억 2000만 명에 육박하며 역대 가장 많았던 것으로 나타났다. 반면 새마을호, 무궁화호 등 일반열차 수요는 소폭 감소했다.
국토교통부는 지난해 고속열차와 일반열차 이용객이 1억7222만 명으로 전년(1억7100만 명) 대비 0.6% 늘었다고 14일 밝혔다.
지난해 고속열차 이용객은 1억1870만 명으로 전년(1억1600만 명) 대비 2.6% 늘었다. 역대 가장 많은 이용객이 탑승했다. KTX 이용객이 9300만 명, SRT가 2600만 명이었다. 일반열차 이용객은 5300만 명으로 전년(5500만 명)보다 3.6% 감소했다.
지난해 가장 많은 사람이 이용한 역은 이용객 4390만 명인 서울역이었다. 이어 동대구역(2140만 명), 부산역(2090만 명), 대전역(2030만 명) 등의 순이었다. 최다 이용 노선은 경부선이었다. 고속열차 6140만 명, 일반열차 2220만 명으로 8360만 명이 사용했다.
국토부는 “청량리~부전 구간 KTX-이음 추가 투입과 동해선(강릉~부전) 신규 운행이 이어지면서 고속철도 승객 증가세가 당분간 지속될 것”이라고 전망했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
