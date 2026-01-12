상장폐지 요건 강화되면…거래소 “2029년까지 부실기업 230개 퇴출 ”

한국거래소가 국내 증시에서 기업의 상장 유지 조건을 강화하면 2029년까지 약 230개 기업이 퇴출당할 수 있다는 추산 결과를 금융당국에 보고했다. 상장사가 시가총액과 매출액을 더 높게 유지하도록 상장 요건을 강화해 부실기업 퇴출에 속도를 내겠다는 취지다. 부실기업 퇴출이 지연돼 이른바 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’가 해소되지 않는다는 지적을 고려한 조치로 풀이된다.
금융위원회는 12일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 한국거래소로부터 이 같은 내용을 보고 받았다. 거래소에 따르면 증시 상장 유지를 위한 기업의 시총과 매출액 기준을 높이는 조치만으로 2029년까지 8.6%의 기업이 폐지될 수 있는 것으로 나타났다. 1월 기준 코스피와 코스닥시장 상장사 수가 2673개임을 고려하면 약 230개의 기업이 상장 폐지될 수 있다.
금융위의 상장 유지 단계적 강화 방안에 따르면 2029년 기준으로 코스피 상장사는 시총 500억 원, 매출액 300억 원 이상을 유지해야 한다. 현재 코스피 상장 요건은 시총 300억 원, 매출액 100억 원 이상이다.
금융위와 거래소가 기업의 상장 유지 조건을 강화하는 이유는 부실기업 퇴출을 통해 코스피와 코스닥시장을 우량 기업 중심으로 재편하기 위해서다. 2019년부터 2024년까지 국내 증시의 상장사 수 증가율은 17.7%로 미국(3.5%), 일본(6.8%), 대만(8.7%) 등과 비교하면 높은 편이다.
아울러 거래소는 인공지능(AI)을 활용한 조사 역량 강화로 주식 불공정거래 대응을 서두르겠다는 내용도 보고했다. 이를 통해 이상 거래 적발부터 심리까지 걸리는 기간이 기존 6개월에서 3개월까지 단축될 것으로 전망했다.
댓글 0