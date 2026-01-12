아워홈, 단체급식 시장서 ‘최대 수주’ 성과… 김동선 부사장 “3대 비전 추진 박차”

창사 이래 최대 신규 입찰량 확보
아워홈이 지난해 창사 이래 최대 규모의 신규 수주 실적을 달성했다. 기존 고객과의 재계약율도 최근 5년 중 가장 높은 수치를 기록하며, 한화그룹 편입 이후 ‘뉴 아워홈’ 체제의 첫 성과를 확실히 입증했다.
기존 고객 재계약율 85%로 5년래 최고
김동선 ‘한화 시너지’ 가시화하며 시장 입지 강화
맛·서비스 중심의 경험형 급식 전략 주효
아워홈은 지난해 단체급식 신규 입찰 물량의 약 30%를 수주했다고 12일 밝혔다. 이는 회사 설립 이래 가장 큰 규모로, 업계에서도 두드러지는 성과로 평가된다. 또한 계약 만료 시점의 전체 고객사 중 85%와 재계약을 체결한 것으로 나타났다.
이 같은 결과는 한화그룹 편입 후 본격화된 구조 효율화와 브랜드 신뢰 제고 전략의 성과로 풀이된다.
앞서 김동선 미래비전총괄 부사장은 지난해 5월 비전 선포식에서 ▲공급망 효율화를 통한 원가 절감 ▲물류 및 전처리 시스템 고도화 ▲주방 자동화 기술력 강화 등을 핵심 과제로 제시한 바 있다.
아워홈은 이번 실적을 바탕으로 이러한 중장기 전략을 단계적으로 실행해 나갈 계획이다.
아워홈 관계자는 “단체급식 시장 경쟁력은 결국 수주 실적과 재계약 지속성에서 판가름 난다. 한화 편입 이후 고객 우려가 있었으나, 실제 성과로 신뢰를 확인시켰다”고 말했다.
이번 성과의 요인으로 회사는 ‘고객 경험 중심’ 전략을 꼽았다. 단순한 급식 제공을 넘어 이용자에게 ‘체험형 공간’을 만든 시도가 높은 호응을 얻었다는 설명이다.
아워홈은 ▲브랜드 메뉴를 운영하는 ‘플렉스테이블’ ▲스타 셰프의 현장 조리 콘셉트 ‘밋더셀럽’ ▲브랜드 협업 메뉴 ‘오메이징 레시피’ 등 차별화 프로그램을 선보였다. 또한 DJ 공연을 곁들인 ‘바이트더비트’, 맞춤형 영양 식단 프로그램 ‘247아워핏’(사용자의 건강 상태와 생활 패턴에 맞춘 식단 서비스) 등도 이용자의 호응을 이끌었다.
이벤트 진행 기간 구내식당 이용객 수는 평소 대비 20~30% 증가했으며, 만족도 조사에서는 평균 4.8점(5점 만점)을 기록했다. 회사는 이 같은 반응이 ‘서비스 품질 중심’ 전략의 효과를 입증한 사례라고 분석했다.
아워홈 관계자는 “고객 만족도를 높이기 위해 현장의 목소리를 적극 반영하고, 품질과 서비스 개선을 지속 추진할 것이다. 경험 중심의 단체급식 모델을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
