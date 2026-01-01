박정원 두산 회장 “AI시대 에너지 시장 선도”

박정원 두산그룹 회장(사진)이 미국 라스베이거스에서 열린 ‘CES 2026’ 현장을 찾았다. 박 회장은 인공지능(AI) 시대를 맞아 급증하는 전력 수요에 대응할 에너지 사업 청사진을 제시하는 한편, 미래 경쟁력 확보를 위한 글로벌 인재 영입에도 나섰다.
박 회장은 7일(현지 시간) 박지원 그룹 부회장 등 경영진과 전시관을 참관하며 “데이터센터 중심으로 급증하는 전력 수요에 맞춰 두산만의 맞춤형 솔루션으로 시장을 주도하겠다”고 밝혔다. 두산은 ‘파워드 바이 두산’을 주제로 웨스트홀에 전시관을 조성해 지난해 미국 빅테크 기업과 공급 계약을 맺은 380MW(메가와트)급 대형 가스터빈과 소형모듈원전(SMR), 수소연료전지 등 데이터센터의 안정적 전력 공급을 위한 핵심 기술을 공개했다.
아울러 박 회장은 그룹 출범 이후 최초로 현지에서 진행된 해외 공채 최종 면접을 직접 주관하며 인재 확보에 공을 들였다. 두산이 그룹 차원에서 해외 공개 채용을 실시한 것은 이번이 처음으로, 박 회장은 미국 공학계열 학·석·박사급 인재들을 면밀히 살폈다. 박 회장은 “이번 채용을 시작으로, 급변하는 시대에 두산이 필요로 하는 역량과 열정을 지닌 인재를 지속해서 확보해야 한다”고 강조했다.
