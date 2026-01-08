삼성전자, ‘팀 삼성 갤럭시’ 선수명단 발표… 2026 밀라노 동계올림픽 지원 돌입

전 세계 17개국 68명 선수로 구성된 ‘팀 삼성 갤럭시’ 공개
삼성전자는 8일 2026년 밀라노 코르티나 동계올림픽과 패럴림픽을 앞두고 글로벌 홍보대사 역할을 맡을 ‘팀 삼성 갤럭시(Team Samsung Galaxy)’ 선수명단을 발표했다. 이번 발표와 함께 글로벌 캠페인 메시지 ‘Open always wins(열린 마음은 언제나 승리한다)’도 공개됐다.
캠페인 메시지 ‘Open always wins’로 열린 협력의 가치 확산
30년 가까이 이어온 올림픽 파트너십, 기술과 스포츠의 연결 강조
한국 선수 5명 포함… 젊은 세대 중심의 글로벌 선수단 구성
삼성전자는 1998년 나가노 동계올림픽 이후 약 30년간 올림픽과 패럴림픽의 공식 파트너로 활동해왔다. 첨단 기술을 통해 선수와 팬이 더 깊이 소통하고, 전 세계가 스포츠를 매개로 연결될 수 있도록 지원해온 역사가 이번 대회에서도 이어진다.
올해 운영되는 ‘팀 삼성 갤럭시’는 총 17개국 68명의 선수로 구성된 역대 최대 규모의 동계올림픽 홍보 선수단이다. 이들은 이번 올림픽 기간 동안 ‘Open always wins’ 캠페인을 기반으로 ‘열린 시각’, ‘새로운 도전’, ‘자기표현의 자유’ 등 세 가지 가치를 선수의 관점에서 전 세계 팬들에게 전달할 예정이다.
이 캠페인 문구는 2024 파리 올림픽∙패럴림픽에서 처음 공개된 것으로, ‘개방성(Openness)’을 핵심 철학으로 한다. 이는 다양성을 존중하고 차이를 인정하며 협력을 통해 더 큰 가능성을 만들어가는 가치로, 삼성전자의 갤럭시 브랜드 철학과도 일맥상통한다.
김승연 삼성전자 MX사업부 익스피리언스 마케팅그룹장은 “삼성전자는 기술을 통해 선수와 팬, 경기의 모든 순간을 하나로 이어왔다. 팀 삼성 갤럭시 선수들과 함께 ‘Open always wins’ 정신을 나누며 전 세계 팬들에게 무한한 가능성을 전파할 것”이라고 밝혔다.
한국에서는 김길리, 임종언, 최가온, 최민정, 황대헌 등 5명의 선수(쇼트트랙, 스노보드 등)가 이름을 올렸다. 이외에도 알렉스 홀(미국, 스키), 아니카 모건(독일, 스노보드), 아서 바우셰(프랑스, 장애인 스키), 알리사 리우(미국, 피겨스케이팅) 등 동계 스포츠 스타들이 함께한다.
김상준 기자 ksj@donga.com
