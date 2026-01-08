BMW그룹코리아, 인천국제공항공사와 드라이빙센터 재계약… “한국시장 투자지속”

2026년부터 최대 10년간 운영 연장 가능
BMW그룹코리아는 8일 인천국제공항공사와 ‘BMW 드라이빙 센터’ 운영 계약을 새로 맺고, 앞으로도 인천 영종도에서 센터를 운영하게 됐다고 밝혔다. 이번 계약은 신규 운영자 선정 절차를 거쳐 체결됐으며, 2026년 1월부터 2029년 12월까지 4년간 유효하다. 이후 조건 충족 시 최대 10년까지 연장이 가능하다.
누적 방문객 180만 명 돌파, 자동차 문화 명소로 자리
주니어 캠퍼스·차징 스테이션 통해 교육·전기차 인프라 확대
총 950억 원 투입된 복합체험 공간, 한국시장 장기 투자 의지 반영
2014년 7월 문을 연 BMW 드라이빙 센터는 BMW 그룹이 운영하는 세계 유일의 ‘트랙(주행 코스)+체험형 복합문화공간’으로, 독일과 미국에 이어 세 번째이자 아시아에서는 최초로 만들어졌다. 총 950억 원이 투자된 이 시설은 약 30만5000㎡(축구장 43개 크기)에 달한다.
센터는 국제자동차연맹(FIA) 기준에 맞춘 주행 트랙을 비롯해 차량 전시관, 음식·휴식 공간, 친환경 공원 등으로 구성돼 있다. 방문객은 전문 인스트럭터의 지도 아래 안전하게 주행기술을 배우고, BMW가 강조하는 ‘운전의 즐거움’을 직접 경험할 수 있다.
BMW그룹코리아에 따르면, 2025년 12월 기준 드라이빙 센터 누적 방문객은 약 180만 명을 넘어섰고, 그중 28만 명 이상이 체험형 드라이빙 프로그램에 참여했다. 이 프로그램에 투입된 차량은 1500대 이상이며, 누적 주행거리는 약 900만km로 지구를 약 225바퀴 도는 거리와 맞먹는다.
센터는 단순한 체험 공간을 넘어, 사회적 가치 확산에도 힘쓰고 있다. 어린이 대상 과학·창의 교육을 위한 ‘주니어 캠퍼스’를 운영하고 있으며, 최대 80대의 전기차를 동시에 충전할 수 있는 ‘BMW 차징 스테이션’을 구축해 전기차 인프라 확대에도 기여하고 있다.
BMW그룹코리아는 이번 재계약을 계기로 드라이빙 센터를 자동차 문화의 중심이자 고객 체험 공간으로 더욱 발전시키겠다는 계획이다. BMW코리아 관계자는 “BMW 드라이빙 센터는 단순한 전시장 이상의 의미를 가진 곳이다. 미래 세대 교육, 친환경 모빌리티, 고객 체험의 세 가지 축을 중심으로 한국시장과의 상생 가치를 이어갈 것”이라고 밝혔다.
