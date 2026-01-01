HD현대중, 美 해군 함정 MRO사업 두번째 수주

HD현대중공업이 미국 해군의 군수지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업을 연이어 수주하는 데 성공했다.
7일 HD현대중공업은 최근 미 해군 7함대 소속의 4만1000t급 화물보급함 USNS 세사르차베즈함의 정기 정비 사업을 수주했다고 밝혔다. 이 배는 길이 210m, 너비 32m, 높이 9.4m 규모로 앞서 2012년 취역했다. HD현대중공업은 19일부터 울산 조선소에서 정비를 시작할 계획이다. 선체 및 구조물, 전기 계통 등 100여 개 항목에 대한 정비를 마친 후 올 3월 미 해군에 인도한다는 방침이다.
이번 수주는 HD현대중공업이 미 해군으로부터 따낸 두 번째 MRO 계약이다. 앞서 지난해 8월 미 해군으로부터 처음으로 수주한 군수지원함 앨런셰퍼드함의 MRO는 지난해 말 마쳤다. 배는 이달 6일 출항한 상태다.
HD현대는 한미 조선협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)’를 발판 삼아 함정 MRO 관련 사업을 확대하려는 모양새다. 조직 개편에서도 이 같은 기조가 드러난다. 앞서 지난해 12월 1일 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병으로 출범한 통합 HD현대중공업은 기존 특수선사업부를 함정·중형선사업부로 개편했다. 주원호 HD현대중공업 사장은 “함정·중형선사업부 발족 이후 더욱 내실과 효율을 갖춰 MRO 사업을 수행해 미 함정 MRO 사업 분야를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
