루체비타, 롯데百 미아점서 우수고객 초청 프라이빗체험 행사 성료

프리미엄 홈케어 뷰티 디바이스 브랜드 루체비타헬스케어는 지난 12일 롯데백화점 미아점 VIP룸에서 우수 고객을 초청한 프라이빗 체험 행사를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사에는 백화점 우수 고객들이 참석해 루체비타 뷰티 디바이스를 직접 체험했다. 업체측은 행사 당일 체험 고객의 절반 가량이 현장에서 제품을 구매한 것으로 집계됐다고 전했다. 루체비타헬스케어는 해당 수치를 바탕으로 향후 체험 마케팅을 확대할 계획이라고 전했다.
백화점 VIP 고객은 고가 제품 구매 경험이 많고, 제품 선택 시 성분과 효능, 안전성, 브랜드 신뢰도 등을 종합적으로 고려하는 소비자층으로 알려져 있다. 루체비타헬스케어 측은 이번 체험 행사에서 이 같은 고객층의 반응을 확인했다고 설명했다.
루체비타 디바이스는 앰플과 디바이스를 일체형으로 설계한 것이 특징이다. 제품에는 유효 성분의 피부 흡수를 돕는 기술로 일렉트로포레이션(Electroporation)과 파이브 소닉 웨이브(Five Sonic Wave)가 적용됐다. 일렉트로포레이션은 미세 전기 자극을 활용해 피부 장벽에 일시적인 통로를 형성하는 방식이며, 파이브 소닉 웨이브는 다중 모터 진동을 통해 앰플 성분 전달을 보조하는 시스템이다. 회사 측은 병원 시술에 사용되는 PN(PolyNucleotide) 성분을 적용한 앰플을 홈케어 환경에서 사용할 수 있도록 설계했다고 밝혔다.
루체비타헬스케어는 이번 체험 행사를 통해 체험 중심 마케팅의 효과를 확인했다고 전했다. 이에 따라 2026년 1월부터 롯데백화점 다른 지점으로 체험 프로그램을 확대하고, 현대백화점 주요 지점에서도 순차적으로 운영할 계획이다. 확대 운영되는 체험 프로그램은 VIP 전용 프라이빗 체험 세션과 맞춤형 큐레이션, 1대1 상담 등으로 구성될 예정이다.
루체비타헬스케어 관계자는 “앞으로도 ‘체험이 곧 확신’이 되는 차별화된 마케팅을 통해 프리미엄 홈케어 시장의 리딩 브랜드로 도약하겠다”고 포부를 밝혔다.
