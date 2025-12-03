[경제계 인사]농협중앙회·농협경제지주

농협중앙회와 농협경제지주가 3일 내년 1월 1일자 상무(보) 및 지역본부장 인사를 단행했다. 이번 인사는 능력·성과 중심의 공정한 인사 검증을 통해 전문성과 혁신 역량을 갖춘 핵심 인재를 주요 보직에 전진 배치한 것이 특징이다.
농협은 이번 인사를 통해 강호동 회장이 강조해 온 ‘국민에게 사랑받는 새로운 대한민국 농협’ 실현을 위한 조직 내 추진력이 한층 강화될 것으로 기대하고 있다.
◇농협중앙회 ▽교육지원 상무 △백남성 이영규 정인호 조청래 ▽상호금융 상무 △김병배 ▽교육지원 상무보 △박병우 ▽상호금융 상무보 △이재순 전경수 ▽지역본부장 △강원본부 김병용 △전북본부 김성훈 △경북본부 김주원 △제주본부 이춘협 △대구본부 손영민 △인천본부 한상구 △광주본부 이철호 △대전본부 박재명
◇농협경제지주 ▽농업경제 상무 △임규원 ▽농업경제 상무보 △문영지 양동완
정진수 기자 brjeans@donga.com
