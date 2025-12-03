‘청년 수도권 집중’ 이유 있네…이동뒤 소득 23% 늘어

2022, 2023년 청년 소득 비교
비수도권에서 수도권으로 이동한 청년의 소득이 이동하지 않은 청년보다 크게 상승한 것으로 나타났다. 청년들의 수도권 집중 현상이 지역간 임금 및 산업구조 격차에 따른 것임을 보여준다는 평가다.
여성 소득 증가폭이 男보다 커
비수도권 남았을 땐 12% 증가
국가데이터처와 지방시대위원회가 3일 이 같은 내용을 담은 ‘청년 인구이동에 따른 소득변화 분석’을 발표했다. 이번 분석 대상은 2022~2023년 소득이 있는 청년층(15~39세) 1046만 명이다.
조사에 따르면 2022년 비수도권에 있다가 다음 해 수도권으로 이동한 청년의 소득은 2439만 원에서 2996만 원으로 22.8% 증가했다. 반면 비수도권에 남아 있던 청년은 같은 기간 2884만 원에서 3233만 원으로 12.1% 증가했다. 수도권으로 이동한 청년의 소득 증가율이 10.7%포인트 높게 나타났다.
성별에 따른 소득 증가율 차이도 나타났다. 비수도권에서 수도권으로 이동한 여성은 25.5%(1918만 원→2406만 원) 늘어난 반면 남성은 21.3%(2911만 원→3531만 원)에 그쳤다. 이는 제조업 등 남성 중심의 일자리가 많은 비수도권을 떠나 여성들이 서비스업 등이 집중된 수도권으로 떠났기 때문인 것으로 보인다.
비수도권에서 수도권으로 이동한 청년의 소득 분위 상향 현상도 뚜렷했다. 수도권 이동 청년의 소득분위 상향 이동 비율은 34.1%로, 비수도권 지역에 남은 청년(22.7%)보다 높았다. 반면 수도권에서 비수도권으로 이동한 청년의 하향 비율(26.2%)은 상향 비율(24.1%)보다 높게 나타났다.
이에 지역 간 격차를 완화할 정책적 뒷받침이 필요하다는 목소리가 나온다. 데이터처는 “청년의 수도권 집중은 지역 간 임금·산업 구조 격차에서 비롯된 것으로 보인다”며 “지역 간 청년 일자리 격차 완화 정책의 필요성이 커지고 있다”고 밝혔다.
