삼표, 수색역세권 첫 개발사업 착수… 복합단지·신사옥 조성에 자체 건설기술 총동원

삼표그룹이 첫 부동산 개발사업인 ‘DMC 수색개발 프로젝트’에 그룹의 핵심 역량을 총동원하고 있다. 시멘트·레미콘으로 이어지는 수직계열화 기반 기술력을 현장 전 공정에 투입해 품질·안전·친환경 성능을 동시에 확보하겠다는 계획이다. 이번 사업은 자재 공급을 넘어 개발·운영까지 직접 수행하는 첫 사례로 건설 자재 기업에서 종합 개발사로의 전환을 공식화하는 분기점으로도 평가된다. 향후 성수동 삼표산업 옛 공장 부지를 재개발하는 ‘S683’ 프로젝트와 연계되는 전략적 사업이라는 점에서 내부적으로도 중요도가 높다.
삼표그룹은 서울 은평구 증산동 약 9065㎡ 부지에 10년 장기 민간임대 아파트 299세대(힐스테이트 DMC역·2개 동)와 오피스 1개 동을 포함한 주상복합 단지를 조성하는 개발을 추진하고 있다. 해당 부지는 과거 계열사 삼표에너지가 LNG 충전소와 창고로 사용하던 곳으로 삼표는 이를 개발용지로 전환하기 위해 시행사 ‘에스피에스테이트’를 설립하고 토지 매입·인허가·자금 조달·설계·분양·운영을 통합 관리하는 체계를 구축했다.
전체 사업은 지하 5층~지상 36층 규모의 3개 동으로 구성되며 연면적은 약 9만9568㎡에 이른다. 이 중 2개 동은 장기민간임대주택과 판매·업무·문화시설을 포함한 복합 용도로 조성되고, 나머지 1개 동에는 삼표그룹 신사옥이 들어설 예정이다. 주거시설인 ‘힐스테이트 DMC역’은 전용 59·63·75㎡ 등 299세대로 구성돼 2022년 청약 이후 올해 1분기까지 임대 계약이 모두 완료됐다. 사업은 10년간 임대 운영 후 분양전환 방식으로 진행되며 삼표그룹은 2027년 준공 후 약 5개월 내 신사옥 입주를 목표로 하고 있다. 공사는 2024년 3월 착공돼 2025년 11월 기준 공정률은 48.0%로 집계됐다.
고강도·저탄소 특수시멘트 ‘블루멘트’, 이번 프로젝트 핵심 자재로 채택
이번 프로젝트에서 눈에 띄는 부분은 삼표그룹이 그동안 축적해온 건설기초소재 기술을 실험적으로 적용하는 단계를 넘어, 핵심 제품을 전면 투입해 개발사업 전체의 품질을 좌우하는 구조를 구축했다는 점이다. 특히 구조체의 강도·내구성·친환경 기준을 결정짓는 시멘트 분야에서 자체 개발 제품을 사용하기로 한 것은 그룹의 기술 경쟁력을 외부 현장에서 입증하겠다는 의미로 해석된다. 이러한 배경 속에서 이번 프로젝트에는 삼표그룹 기술연구소가 개발한 고성능·저탄소 특수 시멘트 ‘블루멘트 (BLUEMENT)’가 전면 적용되고 있다. 블루멘트는 기존 포틀랜드 시멘트(OPC) 대비 입자 구조와 광물 조성을 최적화해 초기 강도 발현, 유동성 개선, 탄소 배출 저감을 동시에 실현하도록 설계된 혼합시멘트 제품군이다.
대표 제품인 ‘블루멘트 ECO SPEED’는 골조 공사에 특화된 시멘트로 재령 1일 기준 탈형강도 5MPa 이상을 구현해 조기 거푸집 해체가 가능하다. 이는 층당 구조 공정의 회전율을 높여 공기 단축과 품질 균일화에 직접적인 효과를 주는 요소로 평가된다. 또한 고로슬래그를 최적 비율로 치환해 이산화탄소 배출량을 28% 이상 저감할 수 있어 친환경 건축자재로 인정받고 있다.
블루멘트는 KS 인증을 획득해 물성·강도·안정성이 검증된 제품으로, 고층 구조물의 장기 내구성 확보에도 유리한 것으로 알려졌다. 삼표그룹은 이번 현장을 통해 블루멘트의 초기 성능·내구성·유동성 안정성을 실제 시공 조건에서 검증하고 있으며, 향후 자체 개발사업 및 외부 프로젝트에서도 적용 범위를 넓힐 계획이라고 설명했다.
특수 콘크리트 ‘VAP’ 전 공정 적용… “계절·기후 변수 대응 높인다”
삼표그룹은 시멘트 외에도 특수 콘크리트 ‘VAP(Value Added Product)’ 시리즈를 이번 프로젝트에 대규모 적용하고 있다고 전했다. VAP는 유동성과 응결 속도, 경화 특성 등을 정밀하게 제어해 도심지 복합단지 시공에 적합한 품질을 확보하도록 설계된 기술이다.
VAP 제품은 블루콘 셀프(SELF), 윈터(WINTER), 스피드(SPEED), 플로어(FLOOR), 레인 오케이(Rain OK), 킵 슬럽프(Keep Slump) 등으로 구성된다. 이 가운데 ‘블루콘 셀프’는 별도 진동 다짐 없이 스스로 퍼져 빈틈없이 충전되는 자기충전 콘크리트로 층간소음 감소와 안전사고 예방에 도움이 된다는 점에서 2022년 산업통상자원부 적합성 인증을 받았다. 힐스테이트 DMC역 지하층 기초 공사에도 적용돼 내구성과 외관 품질을 동시에 확보한 것으로 알려졌다.
동절기 전용 제품인 ‘블루콘 윈터’는 영하 15도에서 보양 없이 타설 36시간 내 5MPa의 강도를 발현하는 것이 특징이다. 국토교통부 건설신기술 제995호로 지정돼 있으며 최근 탄소저감 효과가 인정돼 녹색기술 인증을 취득했다. 여름철에는 고온 환경에서도 콘크리트 품질을 유지하는 ‘킵 슬럽프’, 우천 시에도 타설 품질에 영향을 받지 않도록 한 ‘레인 오케이’ 등이 적용되고 있어 계절·기후 변수에 대응하는 시공 품질관리 체계가 마련됐다는 평가다.
현대건설 관계자들은 특수 콘크리트 적용이 공정 속도와 구조 품질 개선에 기여하고 있다고 설명했다. 이승철 현대건설 공사 총괄팀장은 “조강 콘크리트인 블루콘 스피드를 적용해 탈형 시간을 앞당길 수 있었고 비슷한 규모의 현장이라도 특수 콘크리트 적용 여부에 따라 공정 효율이 크게 달라진다”고 말했다. 임세용 현대건설 품질실장은 “영하 15도 조건에서 블루콘 윈터 배합 시험을 진행한 결과 36시간 내 5MPa, 7일 기준 31MPa 강도가 발현되는 것을 확인했다”며 동절기 품질 확보에 기대를 보였다.
전문가들은 삼표그룹의 시멘트·콘크리트 기술 적용을 통해 공기 단축, 내구성 강화, 탄소 저감 등 구조적·환경적 성능을 동시에 확보할 수 있다고 평가했다. 조병수 건축연구소 소장은 “보이지 않는 구조 기술이 건물의 가치와 도시의 품격을 결정한다”면서 “이번 프로젝트는 국내 건설기술의 적용 범위가 고도화되는 흐름을 보여주는 사례”라고 전했다.
삼표그룹은 ‘안전은 다음이 없고 사고는 예고가 없다’는 원칙 아래 현장 중심의 품질관리 체계와 특수 제품 개발 역량을 강화하겠다는 계획이다.
삼표 관계자는 “자체 기술력을 기반으로 친환경 건자재와 첨단 시공기술 도입을 확대해 개발사업의 신뢰성과 지속 가능성을 높이겠다”고 말했다.
댓글 0