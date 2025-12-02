헤리티지아이티, 태국 국영통신사 NT와 업무협약

헤리티지아이티는 태국 국영 통신사 NT(National Telecom)와 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.
이번 협약은 헤리티지아이티가 개발한 ‘AI BOX’를 NT의 공공·통신 인프라에 적용하는 내용을 포함한다.
AI BOX는 고가의 GPU 서버 없이 온디바이스 방식으로 운영되는 장비로 플러그 앤 플레이 형태로 현장에서 바로 사용할 수 있도록 제작됐다. 헤리티지아이티 측은 영상 분석 지연 시간을 평균 0.3초 수준으로 구현했다고 설명했다. AI BOX에는 약 50개의 AI 분석 시나리오가 탑재돼 있으며, 이상행동 감지, 시설 안전, 교통 모니터링 등 여러 분야에 활용할 수 있다는 설명이다. AI BOX는 저전력 기반으로 운영되며 전력 사용량을 줄일 수 있는 점도 특징이라고 한다.
태국은 관광객 방문 규모가 큰 국가로 고객 안전 관리와 시설 운영 효율화 관련 수요가 존재한다. 헤리티지아이티는 대형 쇼핑몰, 호텔, 관광지 보안 시설 등에 AI BOX를 적용할 수 있다고 전했다.
헤리티지아이티는 NT ‘I BUZZ’ 사무실에 AI BOX 체험 공간을 구축해 장비 성능을 직접 확인할 수 있도록 했다고 한다.
아울러 헤리티지아이티는 태국 외에도 싱가포르와 말레이시아에서 POC(개념 검증)를 진행 중이라고 밝혔다. 공공 안전, 관광 시설, 인프라 운영 등 여러 분야에서 기술 테스트가 이뤄지고 있다.
헤리티지아이티 관계자는 “이번 협약은 해외 국영 통신사와의 공식 협력이라는 점에서 의미가 있다”면서 “동남아 지역에서 사업을 확대할 계획”이라고 말했다.
