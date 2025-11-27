LH, 남양주왕숙 800여 가구 분양… 3기 신도시 본격 공급 신호탄

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 27일 3기 신도시 남양주왕숙지구 A-24, B-17블록에 대해 총 881가구 규모의 입주자 모집 공고를 실시했다고 밝혔다.
올해 남양주왕숙에서 본격적인 본청약 물량이 공급되기 시작하면서 3기 신도시 공급이 가시화되는 초기 신호탄으로 평가된다.
남양주왕숙지구는 GTX-B 등 광역교통망을 갖춰 서울 접근성이 높은 지역으로 현재 11개 블록에서 약 8000가구가 공사 중이며 내년에는 약 1만 가구가 추가 착공될 예정이다.
이번 공급 물량은 사전청약 629가구, 특별공급·일반공급 252가구 등 총 881가구로 구성됐다. 분양가는 3.3㎡당 1880만 원 수준으로, A-24블록 55형은 평균 4억 원대 중반, B-17블록 74형은 5억 원대 중반, 84형은 6억 원대 중반에 책정됐다.
입지는 GTX-B, 강동하남남양주선(9호선 연장), 경춘선이 교차하는 왕숙역(가칭) 도보권으로 ‘트리플 역세권’ 조건을 갖췄다. 인근에는 학교, 대형 쇼핑몰, 호텔 등 생활 인프라도 조성될 예정이다.
청약은 12월 8일부터 접수가 시작되고 당첨자 발표는 12월 23~24일에 이뤄진다. 입주는 2028년 12월 예정이다.
김배성 국토교통부 공공주택추진단장은 “국토교통부와 LH가 협력해 수도권 우수 입지에 양질의 주택을 신속하게 공급할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
이상욱 LH 사장 직무대행은 “9·7대책 공급 이행의 주요 기관으로서 착공 및 공급 일정을 차질없이 진행하겠다”고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
