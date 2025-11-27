외국인 고객도 ‘보험금 청구’ 쉽게

삼성화재는 외국인 고객들이 보험 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 ‘보험금 청구 외국어 서비스’를 선보였다고 24일 밝혔다.
영어와 중국어를 기반으로 구성된 이번 서비스는 삼성화재가 외국인 고객의 디지털 보험 서비스 이용 현황을 분석한 결과를 토대로 마련됐다. 서비스는 삼성화재 홈페이지와 모바일 앱에서 모두 제공될 예정이다.
삼성화재가 최근 외국인 고객 이용 현황을 분석한 결과, 가장 많이 이용하는 항목은 보험금 청구(58.3%) 서비스였다. 보험료 납입(14%), 증명서 발행(9.5%)도 자주 이용하는 서비스로 집계됐다. 외국인 고객들이 주로 사용한 언어는 중국어(68.6%) 비중이 가장 높았고 영어(8.4%) 역시 비중이 높아 보험금 청구 영역에서 이들 외국어에 대한 지원 필요성이 큰 것으로 확인됐다.
삼성화재는 이러한 외국인 고객의 이용 패턴을 반영해 ‘보험금 청구’ 메뉴에 영어·중국어 서비스를 우선 적용했다. 삼성화재는 또한 서비스 개발 과정에서 실제 영어권과 중국어권 이용자를 대상으로 사용성 테스트를 실시해 화면 구성, 안내 항목, 입력 절차 등을 점검하고 피드백을 반영했다. 삼성화재 관계자는 “이번 보험금 청구 외국어 서비스 도입을 통해 외국인 고객이 정확하고 편리하게 보험 서비스를 이용할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
한편 삼성화재는 외국인 근로자들이 의무적으로 가입해야 하는 외국인고용허가제(EPS) 전용보험(출국만기·귀국비용·상해·임금체불보험)에 대한 편의성을 높이기 위해 KB국민은행, 하나은행 등 은행권과 협력에 나서고 있다.
댓글 0