김치 세계화 힘 쏟는 CJ제일제당… 美 버지니아주 김치의날 행사후원

  동아경제

김치의 날 맞아 K-푸드 대표 브랜드로 참여
현지 주민과 한인사회 함께한 문화 교류의 장
버지니아주, 김치 종주국 ‘한국’ 공식 인정
한식 세계화 앞장서는 CJ제일제당의 지속 행보

잘 익은 김치. 사진 게티이미지뱅크
CJ제일제당 한식 브랜드 비비고가 미국 버지니아주에서 열린 ‘김치의 날’ 행사에 참여해 현지인들에게 K-푸드의 매력을 선보였다. CJ제일제당은 23일 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘제4회 버지니아 김치의 날’ 행사에 비비고 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 다양한 제품을 후원했다고 25일 밝혔다.

버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 같은 11월 22일로 지정돼 있다. 이는 버지니아주 의회가 2022년 김치의 종주국이 한국임을 명시하며 공식 제정한 것으로, 미국 내에서는 캘리포니아주에 이어 두 번째다. 올해 행사는 김치를 중심으로 한 한류 축제로, 네 번째로 개최됐다.

행사는 버지니아 한인회와 아이린 신 주 하원의원(버지니아 최초의 한인 여성 의원)이 공동 주최했다. 주 정치인, 한인 단체, 지역 주민 등 약 350명이 자리해 지역사회의 관심을 모았다.

김치 담그기 시연, 김밥 만들기 체험, K-팝 댄스 공연, 전통 공연 등 다채로운 프로그램이 진행됐으며, CJ제일제당이 제공한 비비고 제품은 행사의 주요 후원 품목으로 참가자들에게 호평을 받았다고 한다.

CJ제일제당은 미국을 비롯한 각국의 ‘김치의 날’ 행사를 후원하며 한식 세계화에 힘쓰고 있다. 회사 관계자는 “K-콘텐츠 열풍과 함께 한국 식품에 대한 관심이 높아지고 있다. 앞으로도 비비고를 통해 세계 곳곳에 한국의 맛과 문화를 널리 전할 것”이라고 전했다.

김상준 기자 ksj@donga.com
