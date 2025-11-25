김치 세계화 힘 쏟는 CJ제일제당… 美 버지니아주 김치의날 행사후원

김치의 날 맞아 K-푸드 대표 브랜드로 참여
CJ제일제당 한식 브랜드 비비고가 미국 버지니아주에서 열린 ‘김치의 날’ 행사에 참여해 현지인들에게 K-푸드의 매력을 선보였다. CJ제일제당은 23일 버지니아주 헌던 커뮤니티센터에서 열린 ‘제4회 버지니아 김치의 날’ 행사에 비비고 김치, 만두, 볶음밥, 김스낵 등 다양한 제품을 후원했다고 25일 밝혔다.
현지 주민과 한인사회 함께한 문화 교류의 장
버지니아주, 김치 종주국 ‘한국’ 공식 인정
한식 세계화 앞장서는 CJ제일제당의 지속 행보
버지니아주 ‘김치의 날’은 한국과 같은 11월 22일로 지정돼 있다. 이는 버지니아주 의회가 2022년 김치의 종주국이 한국임을 명시하며 공식 제정한 것으로, 미국 내에서는 캘리포니아주에 이어 두 번째다. 올해 행사는 김치를 중심으로 한 한류 축제로, 네 번째로 개최됐다.
행사는 버지니아 한인회와 아이린 신 주 하원의원(버지니아 최초의 한인 여성 의원)이 공동 주최했다. 주 정치인, 한인 단체, 지역 주민 등 약 350명이 자리해 지역사회의 관심을 모았다.
김치 담그기 시연, 김밥 만들기 체험, K-팝 댄스 공연, 전통 공연 등 다채로운 프로그램이 진행됐으며, CJ제일제당이 제공한 비비고 제품은 행사의 주요 후원 품목으로 참가자들에게 호평을 받았다고 한다.
CJ제일제당은 미국을 비롯한 각국의 ‘김치의 날’ 행사를 후원하며 한식 세계화에 힘쓰고 있다. 회사 관계자는 “K-콘텐츠 열풍과 함께 한국 식품에 대한 관심이 높아지고 있다. 앞으로도 비비고를 통해 세계 곳곳에 한국의 맛과 문화를 널리 전할 것”이라고 전했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
