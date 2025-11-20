씨젠의료재단, ‘고객감동경영대상’ 10년 연속 수상

질병검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2025 고객감동경영대상’ 시상식에서 전문서비스(질병검사전문) 부문 10년 연속 대상을 수상했다고 20일 밝혔다.
씨젠의료재단은 최신 검사 장비와 디지털 기술을 기반으로 검사 품질을 고도화하고 전국 4대 광역시에 본원급 검사센터를 운영하며 고품질 진단검사 서비스를 구현했다. 검체 안정성을 확보하며 품질 높은 서비스를 제공하기 위해 지속적인 연구 개발을 진행 중이다.
지난 10월에는 창립 35주년을 맞아 서울 동대문구 ‘씨젠메디칼타워’ 본원으로 이전해 자동화 검사시스템, AI 기반 솔루션을 갖춘 미래형 의료시설로 도약했다. 씨젠메디칼타워는 연면적 5만6198㎡(1만7000평), 지하 6층~지상 19층, 높이 약 100m 규모의 초대형 연구·의료 복합 시설이다. 세계 최초 분자진단 PCR 검사 전 과정 자동화 시스템(CURECA), AI 기반 연구 환경, 차세대 검사정보시스템 씨엘아이에스(SeeLIS), AI 기반 조직병리 진단 품질관리 시스템 SeeDP, 지능형 빌딩시스템(IBS) 등 첨단 기술 인프라를 갖추고 있다.
씨젠의료재단은 선진 검사 역량을 바탕으로 지난 9~10월 해외 의료사업을 위해 독립법인 오픈헬스케어 미국 LA·카자흐스탄 알마티·베트남 하노이 검사센터를 오픈했다.
또한 매년 50회 이상의 국내외 의료봉사를 시행하며 나눔의 가치를 실천하고 있다. 올해 국내에서는 포항 지역 마을 어르신을 위한 의료봉사, 영덕 산불피해 주민 위한 의료봉사, 고려인광주진료소와 함께하는 지역 봉사활동을 진행했고 해외에서도 의료봉사를 실시했다.
천종기 씨젠의료재단 이사장은 “이번 신사옥 이전은 세계 최고 수준의 진단검사 역량을 향한 새로운 도약”이라며 “앞으로도 국민의 건강과 글로벌 의료 발전을 위해 끊임없이 노력할 것”이라고 말했다.
