DL이앤씨, 比대통령 만나 SMR 등 에너지협력 논의

比 원전 건설 등 사업 진출 가속화
DL이앤씨가 소형모듈원전(SMR)을 앞세워 필리핀 에너지 사업 진출을 가속화한다. 이를 위해 필리핀 대통령과 직접 만나는 등 발빠르게 움직이고 있다.
DL이앤씨는 박상신 대표를 포함한 주요 경영진이 최근 부산에서 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 만나 에너지 및 인프라 사업 협력을 논의했다고 19일 밝혔다. 면담은 마르코스 대통령이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 한국을 방문하면서 성사됐다.
이날 면담에서는 필리핀 정부가 추진하는 원전 건설 등 에너지 사업 협력이 주로 논의됐다. DL이앤씨는 올해 7월 필리핀 최대 전력회사 메랄코(Meralco)와 업무협약을 맺고 필리핀 내 SMR 도입 협의를 진행한 바 있다. DL이앤씨 관계자는 “1993년 필리핀석유공사의 가스 탈황 설비 공사 수주를 시작으로 필리핀에서 시공 실적 15건을 보유하고 있다”고 설명했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0