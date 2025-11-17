농식품부‧aT, 중앙아시아 최대 식품박람회 참여… 대규모 통합한국관 운영

K-푸드가 중앙아시아 최대 식품박람회에서 또 한 번 경쟁력을 입증했다.
농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)는 지난 12일부터 14일까지 카자흐스탄 아타켄트 엑스포 센터에서 열린 ‘2025 알마티 국제식품 박람회(FOOD EXPO QAZAQSTAN 2025)’에 참가해 통합한국관을 운영했다고 17일 밝혔다.
이번 박람회는 중앙아시아 경제·물류 거점 도시 알마티에서 개최된 중앙아시아 최대 규모의 국제 식품박람회다. 독립국가연합(CIS) 경제 대국인 러시아, 카자흐스탄을 비롯해 중동, 터키, 인도, 중국, 코카서스 권역까지 유라시아 전역의 식품 관계자들이 대거 참석했다.
이번 박람회에서 aT는 신선농산물, 면류, 차류, 스낵류, 음료류 및 건강기능식품류 등 다양한 K-푸드 수출기업 14개사와 함께 통합한국관을 구성했다. 특히 고품질 샤인머스켓, 유자차, 스낵류, 면류 등은 현지 대형 유통업체 관계자와 바이어들의 큰 관심을 끌며, 200여 건의 상담을 통해 245만 달러 규모의 업무협약 3건을 체결하는 성과를 올렸다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “카자흐스탄을 포함한 중앙아시아 시장은 K-푸드의 성장 잠재력이 매우 높아, K-푸드의 수출을 확대하기 위한 주요 공략 시장”이라며 “앞으로도 중앙아시아 시장의 특성에 맞춘 전략을 통해, K-푸드 제품이 현지에서 안정적으로 자리잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”라고 말했다.
한편 한국 농림축산식품의 CIS 수출액은 지난 10월까지(잠정) 전년 동기대비 1.4% 증가한 4억300만 달러(약 5900억 원)로 집계됐다. 주요 수출 품목은 △라면(6698만 달러, 1000억 원, 43.8%) △기타 조제품(3918만 달러, 600억 원, 16.9%) △소스류(3337만 달러, 500억 원, 2.4%) 등이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
