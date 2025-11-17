[DBR]AI로 배우 목소리 살려 외국어 더빙… 운동 정보도 맞춤형으로

브라질에서 방영한 한국 드라마 ‘살롱 드 홈즈’ 속 주인공의 입에서 자연스러운 포트투갈어가 흘러나온다. 흔히 접하는 현지인 더빙과는 느낌이 사뭇 다르다. 한국인 배우가 마치 포르투갈어를 배워서 말하듯 배우 본인의 목소리와 감정이 그대로 살아 있다. 비결은 인공지능(AI) 기술. AI 미디어 전문 테크기업 언에이아이(AnAI)의 AI 더빙 엔진인 VOIX(보이스)로 만든 목소리다. AI가 드라마 영상 원본에서 음성을 추출해 텍스트로 전환하고, 자연스러운 번역과 음성 재생성 과정을 거쳐 영상에 새로운 언어를 입힌다. 보통 60분짜리 작품 10편으로 구성한 시리즈 하나를 더빙하는 데 두 달 이상이 걸리지만 AI로는 열흘 정도면 작업이 끝난다. 김영 언에이아이 대표는 “현지화 비용이 줄어 좀 더 다양한 시장의 문을 두드릴 수 있는 것은 물론이고 중소 제작사들의 글로벌 진출 진입 장벽도 낮아져 더욱 다채로운 K콘텐츠를 해외에 선보일 수 있게 됐다”고 말했다.
AI 발전이 콘텐츠·지식정보 산업의 패러다임을 완전히 바꿔 놓고 있다. 기획과 제작, 편집, 유통에 이르는 전 과정에 AI가 접목되면서 산업 전반에 구조적 혁신이 진행 중이다.
이 과정에서 AI 기술로 콘텐츠 산업의 변화를 주도하고 있는 스타트업들도 두각을 드러내고 있다. 대표적인 곳이 AI를 활용해 외국어 더빙 솔루션을 제공하는 언에이아이다. 이미 KT ENA, JTBC 등 방송사를 비롯해 샌드박스, 트레저헌터 등 국내 대형 MCN(멀티 채널 네트워크)이 언에이아이와 손을 잡았다.
콘텐츠 솔루션 스타트업인 에이펜(A.PEN)과 백스포트(VAXPORT)도 눈길을 끈다. 에이펜은 한 편당 1분 만에 읽을 수 있는 초단편 소설 플랫폼 ‘원미닛고’를 운영한다. 사용자가 올린 텍스트 콘텐츠를 AI가 자동으로 숏폼 영상으로도 제작해 준다. 백스포트는 AI 인터랙션 미디어 아트 전문 스타트업이다. 역사 속 인물을 AI 디지털 휴먼으로 되살리는 체험형 콘텐츠로 주목을 받았다. AI 음성합성, 메타휴먼 모델링, 감정 표현 기술을 결합해 실시간 대화가 가능한 인간형 인터페이스를 구현한다.
AI로 정보 불균형을 해소하는 지식정보 플랫폼도 있다. 레저스포츠 플랫폼 기업인 레저디가 대표적이다. AI를 활용해 강사, 운동용품 브랜드, 이용자 등을 한 플랫폼 안에서 연결한다. 이용자는 AI 추천을 통해 자기 실력과 취향에 맞는 레슨과 장비를 손쉽게 찾을 수 있다. 고소연 레저디 대표는 “정보 비대칭 문제가 심한 피트니스 분야에서 누구나 쉽게 원하는 운동을 즐길 수 있도록 만드는 게 목표”라고 밝혔다.
전문가들은 제작 효율성과 지식재산권(IP) 활용 다각화 측면에서 지속적인 혁신이 이어질 것으로 본다. 천지환 윤민창의투자재단 사무국장은 “AI 전환이라는 거대한 파고 앞에 콘텐츠 업계가 어느 때보다 빠른 변화를 겪고 있다”며 “제작을 자동화하고 기존 콘텐츠를 다양하게 확장하며 기획부터 유통에 이르기까지 전 과정을 효율화하는 기업이 주목을 받을 것”이라고 말했다.
