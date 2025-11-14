경기 시흥 거모지구에 분상제 단지 공급

‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체’
대방산업개발이 경기 시흥시 거모동의 거모공공주택지구에서 ‘시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ·Ⅱ’(조감도)를 분양한다고 13일 밝혔다. 12개 동(지하 2층∼지상 최고 23층), 전용면적 84∼122㎡ 682채 규모다.
非규제지역… 내년 12월 신안산선 예정
시흥은 10·15 부동산 대책에 따른 규제지역으로 지정되지 않아 단지 거래 시에도 대출, 전매, 청약 자격 등 관련 규제를 적용받지 않는다. 단지는 분양가상한제가 적용돼 인근 시세 대비 합리적인 분양가로 책정될 것으로 보인다.
교통 환경도 우수하다. 내년 12월 신안산선이 개통될 예정으로 시흥에서 서울 여의도까지 30분대에 이동할 수 있다. 이 외에도 서안산 나들목(IC) 및 군자 분기점(JC)으로의 진출입이 용이하다. 영동고속도로, 광명시흥고속도로 등을 이용하면 인천, 판교, 수원, 광명 등으로의 접근성도 좋다.
단지 인근에는 도일초가 도보권에 있고 단지 앞에는 수변공원이 조성될 예정이다. 주변에 산들공원도 있어 쾌적한 환경으로 조성됐다. 편의시설로는 2029년 개원 예정인 시흥 배곧서울대병원을 비롯해 시흥 신세계 프리미엄 아울렛, 이마트 트레이더스 안산점, 롯데백화점 안산점 등이 갖춰져 있다.
단지 내에는 실내골프연습장, 피트니스센터, 북카페 등의 커뮤니티 시설이 들어설 계획이다. 입주는 2028년 8월 예정.
임유나 기자 imyou@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0