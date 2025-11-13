교육지대, 산불 피해 학습 지원 공로로 대한적십자사 명예장 수상

교육 사각지대 해소를 위해 꾸준한 사회공헌 활동을 이어온 교육지대㈜가 대한적십자사로부터 ‘적십자회원유공장 명예장’을 수상했다. 이번 수상은 지난 3월 산불 피해로 특별재난지역으로 지정된 8개 지역의 중·고등학생을 위해 총 3억 원 규모의 족보닷컴 서비스 이용권과 기부금을 전달한 공로를 인정받은 결과다.
교육지대는 당시 내신 학습 플랫폼 족보닷컴을 통해 피해 지역 학생들에게 2억 7000만 원 상당의 12개월 이용권을 무상 지원하고, 대한적십자사에 3000만 원의 기부금을 전달했다. 갑작스러운 재난 속에서도 학생들이 학업을 이어갈 수 있도록 돕고, 지역사회의 빠른 회복을 응원하기 위한 취지였다.
이 지원에 활용된 족보닷컴은 25년간 축적된 출제 노하우와 330명의 전문 출제진이 만든 약 1,200만 문항을 기반으로 전국 중·고등학생에게 전과목 내신 대비 콘텐츠를 제공하는 대표 학습 플랫폼이다. 현재 누적 회원 수는 520만 명을 돌파했으며, 2학기 기말고사를 앞둔 중고등학생들 사이에서 △개념완성 △수준별 유형학습 △최다빈출·최다오답 콘텐츠가 높은 이용률을 보이고 있다.
교육지대는 이번 명예장 수상 이전에도 교육 소외 계층과 미래 인재 양성을 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어왔다. 올해 7월에는 e스포츠 전문기업 SBXG와 협력해 부산 지역 사회배려계층 청소년을 대상으로 ‘영재키움 프로젝트 SW·AI 창의융합캠프’를 진행하며, 중학생·고등학생에게 6개월간 무상 학습 콘텐츠를 지원했다. 지난해에는 SK행복나눔재단과 협력해 시각장애 고등학생을 위한 점자 학습자료와 족보닷컴 무료 이용권을 지원하여 ‘2024 대한민국ESG착한경영대상’ 사회 부문 본상을 수상하기도 했다.
교육지대 우희철 대표는 “지난 3월 산불 피해로 학습 환경이 위축된 학생들을 위해 시작한 지원이 이렇게 사회적으로 의미 있게 평가되어 기쁘다”며 “아이들이 배움의 기회를 잃지 않도록 돕는 것은 우리가 지속해야 할 책임이며, 앞으로도 미래세대를 위한 교육 지원 활동을 이어가겠다”고 말했다.
