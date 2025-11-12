최태원, 내주 日도쿄포럼 참석… ‘경제연대’ 강조할 듯

자본주의 모순 극복방안 제시
최태원 SK그룹 회장(사진)이 다음 주 일본을 찾아 자본주의가 당면한 문제와 해법에 대해 발언할 예정이다. 최 회장이 그동안 한일 경제연대를 강조해 온 만큼 양국 협력의 중요성도 강조할 것으로 보인다.
11일 재계에 따르면 최 회장은 21일 일본 도쿄대 야스다 강당에서 ‘자본주의를 재고하다’를 주제로 열리는 ‘도쿄포럼 2025’ 행사에 참석한다. 소주제는 ‘다양성, 모순, 그리고 미래’다. 도쿄포럼은 최종현학술원과 도쿄대가 2019년부터 공동 개최하고 있는 국제 포럼이다.
최 회장은 개회사를 통해 자본주의 체제에서 발생하는 모순들을 짚고 자신이 생각하는 미래 해법을 밝힐 예정이다. 국가 간 연대를 중심으로 한 새로운 경제 패러다임과 인공지능(AI)을 활용한 불평등 해소 등도 다룰 전망이다. 최 회장은 포럼 첫날 후지이 데루오 도쿄대 총장, 이와이 무쓰오 일본 기업경영자협회 수석부회장과 비즈니스 리더 세션에도 참여한다.
최근 미중 갈등으로 인한 지정학적 불확실성 속에서 최 회장이 한일 양국이 ‘윈윈’하기 위한 구체적 협력 방안을 내놓을 수 있을지도 주목된다. 최 회장은 한국과 일본이 유럽연합(EU)과 같은 경제공동체 형태로 연대해야 한다는 견해를 수차례 밝힌 바 있다.
