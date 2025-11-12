HD현대, 인도 함정 시장 진출… 코친조선소와 MOU

해군 상륙함 설계-기술 지원
HD현대가 인도 코친조선소와의 협력을 통해 인도 함정 시장에 본격적으로 진출한다.
10일 HD현대의 조선 부문 계열사인 HD현대중공업은 최근 인도 최대 국영 조선소인 코친조선소와 ‘인도 해군 LPD(Landing Platform Dock·상륙함) 사업 추진을 위한 전략적 협력 양해각서(MOU)’를 체결했다고 밝혔다.
코친조선소는 인도 남부 케랄라주에 위치한 인도 최대 규모의 조선소로 상선부터 항공모함에 이르기까지 다양한 선종의 설계·건조·수리 역량을 갖추고 있다. 앞서 7월 HD현대의 조선 중간 지주사인 HD한국조선해양은 코친조선소와 MOU를 체결하며 △설계·구매 지원 △생산성 향상 △인적 역량 강화 등 다양한 측면에서 협력을 추진하기로 한 바 있다.
이번에 새롭게 체결한 MOU는 인도 해군이 추진하는 상륙함(LPD) 사업을 함께 수행하기 위한 것이다. HD현대중공업은 이를 통해 인도 특수선 시장 진출 기반을 마련할 계획으로, 특히 상륙함의 설계·기술 지원 등을 추진한다.
HD현대중공업 함정·중형선사업부 주원호 사장은 “HD현대중공업은 인도 해군 현대화 사업에 걸맞은 최적의 파트너”라며 “이번 협력이 인도 함정시장 진출의 중요한 전환점이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
