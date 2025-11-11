“AI로 바꾸는 건설의 미래”… 대우건설, 인공지능 혁신대상 종합대상 수상

대우건설은 10일 국회박물관에서 열린 ‘제1회 대한민국 인공지능 혁신대상’ 시상식에서 종합대상을 수상했다고 11일 밝혔다. 이번 시상은 인간 중심의 AI혁신과 책임 있는 기술 활용을 장려하기 위해 제정된 것으로 대한민국 인공지능 혁신대상 위원회·국제미래학회·전자신문 등이 공동 주최·주관하고 정부 주요 부처가 후원했다.
대우건설은 ▲글로벌 커뮤니케이션 지원 툴 ‘바로레터 AI’ ▲AI 기반 계약문서 분석 솔루션 ‘바로답 AI’ ▲BIM(Building Information Modeling) 설계·시공 시스템 ▲드론 및 IoT 기반 현장 안전 모니터링 ▲OSC(Off-Site Construction) 기술 등 AI를 접목한 스마트건설 협업체계를 구축한 공로를 인정받았다.
올해 3월 대우건설은 사내 협의체 ‘대우 스마트건설 얼라이언스’를 공식 출범했다. 주택·건축·토목·플랜트 등 모든 사업 부문에서 개발된 스마트건설 기술을 한데 모으고, 이를 현장에 폭넓게 적용하기 위한 조직이다.
이후 지난 11월에는 ‘스마트건설 얼라이언스 제3기 의장사’로 선정돼 민간 기업이 주도하는 스마트건설 생태계 조성에도 중심 역할을 맡고 있다.
대우건설은 앞으로 인공지능(AI) 기반의 스마트건설 기술을 주요 현장에 적극 도입할 계획이다. 시공 품질을 높이고 공정 관리 과정을 자동화·디지털화함으로써 생산성과 효율성을 높이고, 건설산업 전반의 디지털 전환을 한층 앞당기겠다는 목표다.
또한 최근 조직 개편을 통해 전사 AI 전략 수립 및 데이터 플랫폼 구축을 담당하는 ‘AX 데이터팀(AI Transformation)’을 신설했다. 대우건설은 스마트건설 관련 조직 및 인력을 확대하고 신성장 동력 확보를 위한 기술개발과 AI 역량 강화에 주력할 예정이다.
대우건설 관계자는 “이번 수상은 건설산업 내 AI 혁신의 국가대표 기업으로서 대우건설의 위상을 확인한 의미 있는 성과”라면서 “AI 플랫폼 고도화와 산학·공공 협력 확대를 통해 스마트건설 분야를 선도할 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
