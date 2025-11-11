허위 보도-미공개 자료로 주가 부양… 불공정거래 임직원 163명 적발

금융감독원은 2023년부터 2025년 9월까지 불공정거래로 적발해 조치한 상장사 임직원이 163명(임원 138명, 직원 25명)으로 집계됐다고 10일 밝혔다.
시장별로 보면 코스닥 상장사 임직원이 110명(임원 95명, 직원 15명)으로 가장 많았다. 코스피에서는 임원 37명, 직원 7명, 코넥스에서는 임원 6명, 직원 3명이었다.
주요 불공정거래 사례에 따르면 업무상 알게 된 호재·악재성 정보로 부당이득을 취하거나, 대표이사가 시세조종 전문가 등을 동원해 주가를 부풀린 일도 있었다. 재무·공시 총괄 업무를 담당한 A사 임원은 회사의 최대 주주 변경 등 호재성 미공개 정보를 직무 과정에서 알고 같은 회사 재무·회계 담당 직원에게 전달해 부당이득을 취하게 했다. 경영난 해소를 위해 대표이사와 고문이 나서 실제 영위할 의사와 능력이 없는 신사업에 진출한다는 허위 보도자료를 배포해 주가를 띄운 사례도 있다.
신무경 기자 yes@donga.com
