AI-디지털 트윈 등 의료 현장에 혁신기술 접목

① 기업과 고객의 연결, 서비스의 본원적 가치와 디지털 기술의 새로운 가치 연결을 점과 점의 연결로 강조② D(디지털)가 X쪽으로 향하는 이미지는 디지털의 지향점이 이러한 가치 연결이 돼야 함을 상징