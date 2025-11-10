5대 금융, 생산적-포용 금융에 508조 투입… “건전성 관리 숙제”

KB-신한도 110조씩 지원 발표
‘금융 대전환’ 정부 기조에 화답
가계 대출 줄이고 기업 투자 확대
9월 기준 4대금융 연체율 급등
5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협 등)이 생산적 금융 등에 508조 원을 투입한다.
가계 대출 등 부동산에 집중된 은행권의 자금을 중소기업 기술·시설 투자로 흘러 들어가게 하고, 저신용자의 채무조정·신용 회복 등 재기를 돕는 데 활용하겠다는 취지다. 이재명 대통령이 취임 직후 “시장자금 흐름을 생산적 영역으로 바꾸기 위한 금융 대전환을 추진하겠다”고 밝힌 데 따른 금융권의 호응이기도 하다.
● 첨단 산업 투자하고 소상공인 지원
9일 KB금융과 신한금융은 생산적·포용적 금융에 각각 110조 원을 지원한다고 발표했다.
생산적 금융은 반도체·인공지능(AI) 등 국가 첨단전략산업, 지역특화 중소·중견기업, 창업벤처 기업 등에 펀드와 대출 형태로 투·융자하는 자금을 말한다. 포용적 금융은 서민금융 대출, 소상공인 보증 대출, 장기 연체자 빚 탕감을 위한 배드뱅크 등에 지원하는 금액이다.
KB금융은 2030년까지 생산적 금융에 93조 원, 포용적 금융에 17조 원을 지원한다. 핵심 계열사인 은행의 기업 대출을 2026년 11조9000억 원에서 2030년 14조5000억 원까지 확대하겠다는 구체적 로드맵을 내놨다. 증권사, 자산운용사 등 투자금융(IB) 계열사에서는 부동산금융 조직을 축소하는 한편, 기업·인프라금융 영업조직을 확대한다.
신한금융은 2030년까지 부동산을 제외한 일반 중소·중견 기업에 72조∼75조 원을 공급한다. 그룹 자체적으로 10조∼15조 원을 조성해 코스닥 상장사와 상장 전 기업에 투자한다. 국민성장펀드에도 10조 원을 지원한다. 소상공인·자영업자 대상 중금리 대출 확대 등에는 12조∼17조 원의 포용적 금융 자금을 공급한다.
앞서 농협금융은 108조 원, 하나금융은 100조 원, 우리금융은 80조 원을 생산적 금융에 지원한다고 발표한 바 있다. 농협금융은 증권 종합투자계좌(IMA)를 중심으로 농업·농식품 기업 투자를 확대한다. 하나금융은 수출입 중소기업의 공급망 강화를 위한 금융지원 등 자사 핵심 역량에 기반한 지원을 병행한다. 우리금융은 기업금융 비중을 2030년까지 60%로 늘리고, 성과 평가에 생산·포용 금융 배점을 신설한다.
김상봉 한성대 경제학과 교수는 “금융그룹들이 대출보다는 투자에, 기업의 매출과 같은 재무제표보다 기술을 평가하는 데 더 많은 인력과 시간을 집중해야 생산적 금융이 효과를 볼 수 있다”라고 조언했다.
● 연체 3개월 이상 여신 1년간 17.8% 늘어
주요 금융그룹은 연체율 등 건전성 관리에 부담을 느끼게 됐다. 사업 구조를 ‘담보 자산’ 중심에서 ‘무담보 위험 자산’ 중심으로 재편하고, 빚 상환이 어려운 저신용자 채무조정 등을 중시하게 됐기 때문이다.
4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 3분기(7∼9월) 실적 발표에 따르면 9월 말 기준 이들의 요주의여신(연체 1∼3개월) 합은 18조3490억 원이었다. 지난해 동기(18조1210억 원)에 비해 1.3% 늘었다.
요주의 단계보다 부실이 심한 고정이하여신(NPL·연체 3개월 이상) 총합도 9조2682억 원으로 집계됐다. 지난해 동기(7조8651억 원)보다 17.8%나 늘었다.
한 금융지주 관계자는 “이번 부실 채권 증가가 주주 환원 계획 등에는 영향을 주진 않을 것”이라면서도 “기업 금융 비중이 늘어나면 금융권 연체율 상승은 불가피하다”고 말했다.
