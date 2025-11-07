기독교 결혼정보회사 크리스천메이트, 업계 최초 ‘프로필컨설팅 사업부’ 신설

전문적이고 세심한 맞춤형 이미지 케어 서비스
신앙 안에서 진정성 있는 만남을 원하는 크리스천들을 위한 맞춤형 결혼 솔루션을 선보이고 있는 기독교 결혼정보회사 크리스천메이트가 업계 최초로 ‘프로필 컨설팅 사업부’를 신설한다고 밝혔다
업체 측은 ‘프로필 컨설팅 사업부’를 인하우스로 신설하며, 회원 한 사람 한 사람의 ‘진짜 아름다움’을 직접 케어하는데 나섰다고 설명했다. 이 부서는 단순한 프로필 사진 촬영을 넘어 퍼스널 컬러 진단, 체형 및 패션 스타일 분석, 헤어 & 메이크업 컨설팅 등 전문적이고 세심한 이미지 컨설팅 서비스를 지원한다.
이 컨설팅을 이끄는 장은진 프로필 디렉터는 “우리는 결혼을 단순한 매칭이 아니라, 한 사람의 인생을 함께 빚어가는 사명으로 보고 있다”며 “하나님께서 예비하신 만남을 준비하는 모든 과정에 진심과 기도를 담고 싶다”고 전했다.
크리스천메이트 관계자는 “결혼을 단순한 이벤트가 아닌, 하나님의 뜻 안에서 믿음으로 연결된 가정을 세워가는 공동체적 여정으로 이해하고 있다“며 ”그 비전에 공감하는 많은 크리스천들의 발걸음이 이어지고 있다”고 밝혔다.
이어 “외면의 아름다움과 내면의 신앙이 조화롭게 빛나는 진정한 크리스천 커플을 만나고 싶다면, 크리스천메이트는 그 여정의 첫 걸음을 함께할 동반자”라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
