네파, 2025미디어데이 개최… “기능성·평상복 동시 아우르는 고급아웃도어 개발주력”

25FW 미디어데이에서 ‘스타일 테크 다운’ 공개
“최고급 기능성과 세련된 디자인 조화시킬 것”
28가지 구스다운 중심 다양한 라인업
변화하는 아웃도어시장과 소비 트렌드 반영
“기술력과 차별화된 디자인을 통합해 고급 아웃도어 시장에서 경쟁하며 존재감을 발휘하겠습니다”
네파는 6일 서울 청계산 매장에서 ‘2025 미디어데이’를 열고, 신제품과 시즌 전략을 발표했다. 김정미 네파부사장은 보다 일상복에 가까우면서도 기능적으로 뛰어난 제품을 선보이겠다고 강조했다.
이번 25FW(가을·겨울) 컬렉션은 ‘아르테’, ‘프리미아’, ‘벤투스’ 등 대표 구스 다운 시리즈를 포함해 총 28가지 스타일이 출시됐다. 고어텍스, 메커니컬 스트레치(높은 신축성) 등의 첨단 소재로 보온성과 경량성, 방투습 기능을 극대화했으며, 다양한 디자인과 색상으로 도시와 자연에서 모두 어울리는 디자인으로 개발했다고 한다. 주요 제품은 3개 테마존으로 나누어 전시, 각 테마에 맞춘 전략적 제품 구성을 공개했다.
국내 아웃도어업계는 2025년 예측 불허한 날씨와 경기 침체 영향으로 전체 시장이 축소되고 있으나 2030세대를 중심으로는 프리미엄과 기능성 아웃도어에 대한 관심은 높아졌다. 유통 채널도 백화점과 대리점 중심에서 온라인과 전문 편집숍으로 다변화해 소비자 접점을 확대하는 추세다.
‘가치 소비’의 확산으로 소비자들은 단순 가격뿐 아니라 제품의 품질, 지속 가능성, 브랜드 스토리에까지 높은 관심을 보인다. 이에 따라 네파를 포함한 주요 아웃도어브랜드는 고성능 소재 개발과 디자인 혁신, 친환경 제품 출시를 통해 경쟁력을 강화하고 있다. 글로벌 시장에서도 친환경 재료 및 윤리적 생산 방식이 점차 중요해지고 있으며, 이는 국내 브랜드들에도 영향을 미치는 주요 트렌드다.
또한 2025년 아웃도어시장은 등산뿐 아니라 캠핑, 해양 액티비티 등 다양한 라이프스타일을 반영한 제품들이 증가하고 있다. 국내외 브랜드가 세분된 소비자 요구에 맞춰 ‘맞춤형’ 제품, 일상과 레저를 아우르는 하이브리드 스타일을 강화하며 시장 경쟁에 나서고 있다.
네파의 이번 25FW 전략제품 ‘스타일 테크 다운’은 이러한 시장 흐름과 맞물려 기술과 미학이 조화를 이루는 고급 아웃도어로 자리매김할 것으로 보인다. 김 부사장은 “기후 변화와 소비 양극화 속에서도 네파는 기술력과 도시적 감성을 바탕으로 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.
이처럼 네파는 국내 아웃도어시장의 변화와 소비자의 기대를 반영해 지속 가능한 기능적인 제품을 통해 프리미엄 아웃도어시장에서 입지를 확대하겠다는 방침이다.
