애플, 시리 혁신 위해 ‘제미나이’ 쓴다…구글에 연 10억 달러 줄 듯

애플, 구글과 AI 모델 제미나이 활용 계약 체결 임박 전망
제미나이로 시리 고도화…1.2조개 매개변수 AI 모델 도입
당장은 구글 AI 빌리지만 내년 이후 자체 솔루션 활용할 듯
애플이 구글의 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’를 자사 AI 비서 ‘시리(Siri)’ 고도화에 활용하기 위해 구글에 연 10억 달러(약 1조4455억원)를 지불하는 계약을 맺을 것이라는 관측이 나왔다. 삼성전자가 구글과의 협력으로 갤럭시 AI 기능을 대폭 강화한 것과 유사한 행보로 AI 생태계 패권 경쟁이 새로운 국면을 맞이할 것으로 보인다.
6일 맥루머스 등 외신에 따르면 애플은 구글과의 최종 계약을 앞두고 있으며, 내년 대폭 개편될 시리 구동을 위해 구글의 AI 기술에 접근하는 대가로 연간 약 10억 달러를 지불할 예정이다.
업계에서는 이 대규모 계약을 두고 아이폰을 만드는 애플이 자체 AI 개발 분야 선두 주자인 구글의 기술 우위를 사실상 인정하고, 시급한 성능 개선에 나선 것이라는 진단이 나왔다.
애플이 구글로부터 제공받을 모델은 1조2000억개 매개변수로 구성된 맞춤형 AI 모델로 알려졌다. 매개변수는 AI 소프트웨어의 복잡성을 측정하는 척도로, 매개변수가 많을수록 일반적으로 더 유능하고 정교한 응답 및 작업 수행이 가능하다.
현재 애플의 자체 클라우드 기반 모델은 1500억개, 온디바이스 모델은 30억개 매개변수에 그치는 것으로 알려졌다. 구글의 1조2000억개 매개변수 모델이 규모 면에서 기존 애플 모델을 압도하는 수준인 셈이다.
또 구글이 앤트로픽 등 다른 AI 공급업체를 제치고 애플의 파트너로 선정된 배경에는 모델의 성능보다 가격적 요소가 결정적으로 작용한 것으로 분석되고 있다. 앤트로픽의 ‘클로드’ 모델도 경쟁 평가를 거쳤으나, 구글이 기존 검색 협력 관계 등을 고려해 애플에 유리한 가격 조건을 제시하면서 최종 파트너로 낙점된 것으로 전해졌다.
애플과 구글은 이미 구글이 애플 기기의 기본 검색 옵션을 유지하기 위해 애플에 연간 약 200억 달러(약 28조9100억원)를 지불하는 대형 파트너십을 유지하고 있다.
애플은 구글의 기술력을 활용하면서도 사용자 데이터 보안 문제에 대해서는 철저한 방어 장치를 마련했다. 구글 제미나이는 애플의 ‘프라이빗 클라우드 컴퓨트’ 서버에서 실행되기 때문에 구글은 사용자의 데이터에 접근할 수 없게 된다. 이는 데이터 프라이버시를 최우선으로 여기는 애플의 기업 기조를 반영한 조치다.
새롭게 개편될 시리는 구글의 제미나이 모델을 요약 및 다단계 작업 계획 및 실행 기능 등에 주로 활용할 전망이다. 일부 시리 기능은 계속해서 애플의 자체 인하우스 모델을 사용하며 역할을 분담한다.
시리는 이를 통해 기존보다 더 복잡한 질의에 답하고 앱 간의 연동을 통한 복합적인 작업을 수행하는 등 클로드나 챗GPT에 가까운 유능함을 갖추게 될 것으로 기대된다.
또 애플은 이번 구글 제미나이 적용 사실을 공식적으로 밝히지 않고 일종의 ‘물밑 협력’을 추진할 것으로 예상된다. 그간 애플이 AI 지각생이라는 비판을 받아온 만큼 자체 AI 기술이라는 홍보 기조를 유지하면서도 실질적인 성능 개선을 위해 구글의 역량을 활용할 것으로 풀이된다. 개선된 시리 기능은 애플의 자체 AI 시스템인 ‘애플 인텔리전스’라는 이름으로 광고될 가능성이 높다.
당초 애플은 iOS 18에서 업데이트된 시리 버전을 선보일 예정이었다. 하지만 시스템적 미흡함으로 인해 시리 아키텍처를 전면적으로 개편해야 했고, 출시가 크게 지연된 바 있다.
이에 따라 더 고도화된 시리는 내년 봄에 출시될 iOS 26.4 업데이트를 통해 정식으로 소개될 것으로 예상된다.
또 애플이 당장 구글 AI에 의존하더라도 자체 모델 개발을 완전히 포기하지는 않을 방침이다. 애플 내부 모델 팀은 이미 1조개 매개변수의 클라우드 기반 모델을 개발 중이며, 이 모델이 충분히 안정화되는 2026년 이후에는 제미나이를 자체 솔루션으로 대체하는 것을 목표로 하고 있다.
