에이치피오 덴프스, ‘덴마크 유산균이야기’ 론칭 12주년 기념 특별 기획전 진행

건강기능식품 전문기업 에이치피오(H.PIO)의 덴프스(Denps)가 대표 제품 ‘덴마크 유산균이야기’의 론칭 12주년을 맞아 ‘단 하나의 시작, 덴프스’ 특별전을 진행한다고 4일 밝혔다.
오는 10일부터 한 달간 진행되는 이번 행사는 순도 100% 덴마크 유산균을 국내에 가장 먼저 선보인 브랜드로서 ‘덴마크 유산균의 시작은 덴프스’라는 메시지를 담아, 꾸준히 사랑 받은 브랜드의 신뢰와 가치를 기념하고 고객에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다.
2013년 첫 선을 보인 ‘덴마크 유산균이야기’는 덴마크에서 유래한 락토바실러스균주와 비피더스균주를 배합해 1캡슐당 100억CFU(Colony Forming Units, 제품 유통 기한 동안 살아 있는 유산균 수)를 보장한다. 출시 이후 누적 판매량 1800만 개를 돌파하며 덴프스를 대표하는 스테디셀러로 자리 잡았다.
이번 12주년 특별전은 브랜드 공식몰과 네이버 브랜드스토어, 카카오쇼핑 등 주요 온라인 채널에서 진행되며, ‘덴마크 유산균이야기’, ‘트루바이타민’, ‘덴프스X카카오프렌즈 키즈’ 등 주요 제품을 혜택가로 만나볼 수 있다. 또한 구매 고객을 대상으로 덴마크 감성을 담은 브랜드 굿즈 증정 이벤트가 마련되며, 첫 구매 고객을 위한 한정 프로모션을 통해 브랜드 접근성을 강화할 계획이다.
아울러 덴프스는 이번 특별전과 함께 브랜드 모델 배우 공유의 축하 메시지 영상과 12주년 기념 콘텐츠를 공개해 ‘덴마크 유산균이야기’가 지켜온 프리미엄 가치를 전한다.
에이치피오 관계자는 “’덴마크 유산균이야기’가 12년 동안 꾸준히 사랑받을 수 있었던 이유는 믿을 수 있는 원료와 차별화된 품질 덕분”이라며 “이번 12주년 특별전을 통해 더 많은 고객들이 덴프스만의 건강 루틴을 경험할 수 있길 바란다”고 말했다.
한편 덴프스는 온라인뿐 아니라 오프라인 채널에서도 견조한 성장세를 이어가며 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. 올해 3분기 기준 올리브영 매출은 전년 대비 102.6%, 코스트코는 93.3% 증가하며 유통 채널 전반에서 두드러진 성과를 기록했다. 또한 지속적인 R&D 투자와 글로벌 시장 확장을 통해 ‘덴마크 유산균 원조’로서의 입지를 더욱 공고히 한다는 계획이다.
