GC녹십자, 분기 최초 매출 6000억 돌파… 일회성 비용 요인으로 영입益↓

GC녹십자는 올해 3분기 매출이 6095억 원으로 전년 동기 대비 31.1% 증가한 실적을 기록했다고 3일 밝혔다. 분기 기준 6000억 원 넘는 매출 실적을 거둔 것은 이번이 처음이다. 다만 영업이익은 작년 3분기 396억 원에서 올해 292억 원으로 26.3% 감소해 수익성은 악화한 수치를 보였다.
면역글로불린 제제 알리글로가 꾸준한 성장세(매출 117% 증가)를 이어갔고 처방의약품 판매 확대가 최대 분기 매출 실적을 견인했지만 자회사 부진과 백신 경쟁 심화, 신규 혈장 센터 조기 개소(미국 ABO플라즈마 텍사스 라레도 혈장 센터) 등 단발성 비용 증가 요인이 수익성에 영향을 미쳤다는 분석이다. 헌터라제 등 일부 고마진 제품은 기저효과 요인이 있었지만 연간 실적으로는 성장이 전망되는 상황이다.
사업부문별 매출은 혈장분획제제 1336억 원, 백신 919억 원, 처방의약품 1702억 원, 일반의약품 및 소비자헬스케어 340억 원 등으로 집계됐다.
자회사의 경우 GC셀이 매출 450억 원을 기록했지만 적자는 벗어나지 못했다. 다만 주요 사업 회복세가 이어지고 있어 적자 폭은 일부 축소했다고 전했다. GC녹십자엠에스와 GC녹십자웰빙은 주력 사업 호조로 각각 264억 원, 423억 원의 매출 실적을 기록했다.
GC녹십자 관계자는 “견고한 기존 사업을 기반으로 중장기 성장 모멘텀을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
GC녹십자는 최근 미국 관계사 큐레보(Curevo vaccine)와 대상포진 백신 ‘아메조스바테인’의 위탁생산(CMO) 권리 확보 계약을 체결하고 중장기 성장 동력을 확보한 바 있다. 현재 글로벌 대상포진 백신 시장은 약 6조 원 규모로 추산된다. 큐레보는 글로벌 시장에서 두 자릿수 점유율을 확보한다는 목표다.
