‘초소형 적외선 센서’ 3D 프린팅 세계 첫 개발

머리카락 굵기 10분의 1 수준 가능
KAIST 연구진이 머리카락 굵기 10분의 1 수준의 초소형 적외선 센서를 제작할 수 있는 3차원(3D) 프린팅 기술을 세계 최초로 개발했다. 로봇에 대한 시장 수요가 커지고 있는 가운데, 이번 기술 개발은 로봇 경량화에 기여할 것으로 기대된다.
KAIST 연구진 “로봇 경량화 기여”
KAIST는 3일 김지태 기계공학과 교수팀이 오승주 고려대 신소재공학부 교수, 톈숴 자오 홍콩대 전기 및 전자공학부 교수와 공동으로 상온에서 원하는 형태와 크기의 10μm(마이크로미터) 이하의 적외선 센서를 제작하는 기술을 개발했다고 밝혔다.
기존의 반도체 공정 기반 제조 방식은 대량 생산에는 적합했지만 빠르게 변하는 기술 수요에 유연하게 대응하기 어렵고 고온 공정이 필수라 소재에 한계가 있었다. 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 금속과 반도체, 절연체 소재를 각각 나노 결정 형태의 액상 잉크로 만들어, 이를 층층이 쌓아 올리는 3D 프린팅 공정을 개발했다. 이를 통해 적외선 센서를 상온에서 제작할 수 있고 크기도 마이크로 단위의 초소형으로 줄일 수 있었다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0