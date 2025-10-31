젠슨 황·이재용·정의선 ‘치맥 회동’에…개장 직후 ‘치킨주’ 급등

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동 중 매장 밖으로 나와 시민들에게 치킨을 나눠주고 있다.(공동취재) 2025.10.30/뉴스1

앞서 전날 황 CEO와 이 회장, 정 회장은 서울 강남 삼성역 근처 ‘깐부치킨’에서 치맥 회동을 가졌다. ‘깐부’는 ‘친한 친구’를 뜻하는 은어로, 넷플릭스 드라마 오징어 게임을 통해 유명한 단어가 됐다. 기업 총수 3명은 수백 명의 시민들 앞에서 공개적으로 치맥을 즐겼다.