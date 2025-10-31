스마트 굴착기-무인지게차 등 건설기계 혁신

[R&D가 답이다]HD현대사이트솔루션
HD현대사이트솔루션은 건설기계 분야에서 세계 최고 수준을 자랑하는 연구개발(R&D) 역량을 바탕으로 건설기계 무인화, 자율화에 앞장서고 있다.
HD현대의 건설기계 부문 중간 지주사인 HD현대사이트솔루션은 연구 전문 조직을 만드는 등 기술 혁신을 향한 투자를 아끼지 않고 있다. 앞서 2023년 1월 스마트 굴착기, 인공지능(AI) 융복합 기술 개발 등을 담당하는 인력이 모인 기술원을 설립했다. 이들 인력은 성남 분당구의 HD현대 글로벌R&D센터에서 상용화를 위한 연구에 매진하고 있다.
HD현대사이트솔루션 기술원은 굴착기 등 주요 장비를 대상으로 AI 기반 인식·판단 기술, 자동 작업 알고리즘 등을 개발해 이미 실증을 마친 상태다. 일부 기술은 상용화 단계에 근접한 것으로 전해졌다.
특히 HD현대사이트솔루션이 개발한 무인·자율화 기반 관제 기술은 업계의 과제인 숙련 인력 부족의 해결책으로 주목받고 있다. 실제로 올 3월에는 글로벌 시멘트 업체 홀심의 석회석 채석장에서 이 기술을 실증한 바 있다. HD현대사이트솔루션 관계자는 “사람이 직접 운영하는 것보다 높은 생산성을 확인했다”고 설명했다.
지게차에 무인화 기술을 접목하는 것도 HD현대사이트솔루션의 대표 사업 분야다. 2019년 국내 최초로 무인지게차를 상용화한 이후 글로벌 고객사들에 이 기술을 공급하고 있다. 최근에는 3.5t급 무인지게차로 윙바디 트럭의 상하차 작업을 자동화하는 데 성공했다.
HD현대사이트솔루션 관계자는 “이 같은 R&D는 건설 현장의 안전, 지속가능성을 높이기 위한 것”이라며 “완전 무인 건설 현장을 구현해 글로벌 시장 리더십을 확고히 하겠다”고 말했다.
최원영 기자 o0@donga.com
