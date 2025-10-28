[단신]코오롱 “APEC 바이오헬스케어 로드맵 도출” 外

코오롱은 27일 부산에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC) 제4차 회의에서 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG)이 ‘스마트하고 포용적인 헬스케어 로드맵’을 도출했다고 밝혔다. BHWG는 올해 처음 신설돼 이규호 코오롱 부회장(사진)이 의장을 맡았다. 해당 로드맵에는 고령화, 만성질환 증가, 의료 접근성 격차 등 APEC 내 보건 문제에 대응하는 민관 협력안이 담겼다. 이 부회장은 “로드맵 완성 이후 보건정책 입안자들과 지속적 대화를 이어가는 것이 중요하다”고 강조했다.
■ 롯데, 빈서 ‘브랜드 엑스포’… 중기 수출 지원
롯데홈쇼핑은 KOTRA와 함께 23∼25일 오스트리아 빈에서 중소기업의 해외 판로 개척을 위한 ‘롯데 브랜드 엑스포 in 중앙유럽’을 열었다고 27일 밝혔다. 행사에는 국내 우수 중소기업 50곳이 참가해 독일, 프랑스, 헝가리 등 유럽 76개사 바이어 약 200명과 상담을 진행하며 뷰티와 푸드 등 다양한 제품을 선보였다. 롯데홈쇼핑에 따르면 이번 행사의 수출 상담 건수는 575건, 상담 금액은 4990만 달러(약 718억 원)에 달한다.
■ 창립 30주년 공학한림원 “혁신 싱크탱크 도약”
한국공학한림원은 창립 30주년을 맞아 ‘혁신 대한민국을 위한 공학 싱크탱크’라는 미래 비전을 발표한다고 27일 밝혔다. 공학한림원은 29일 서울 강남구 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 창립 30주년 기념식을 열고 국가가 직면한 사회·산업·기술적 난제를 해결하는 공학 싱크탱크로 도약하겠다는 목표를 제시하기로 했다.
댓글 0