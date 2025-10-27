서울창조경제혁신센터, 한국경제인협회 국제경영원과 업무협약 체결

투자 기반 오픈이노베이션 협력모델 구축으로 스타트업 성장 지원 강화
서울창조경제혁신센터(대표 이영근, 이하 서울센터)는 지난 24일 한국경제인협회(구 전국경제인연합회) 부설 국제경영원(원장 김창범, 이하 한경협 국제경영원)과 스타트업 육성과 투자 기반 오픈이노베이션 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 서울센터 투자운영실 주도로 기획·추진됐으며, 민간 기업교육기관과 공공 창업지원기관이 협력해 창업기업의 성장과 투자 연계를 동시에 지원하는 민·관 협력 모델을 구축했다는 점에서 의미가 있다.
서울센터는 이번 협약을 통해 민간 기업 네트워크와 창업지원 인프라를 결합해 예비·초기 창업기업 발굴에서부터 성장단계별 육성, 투자 및 오픈이노베이션 연계에 이르기까지 전주기적 지원체계를 강화할 계획이다.
특히, 그동안 축적해온 창업 인큐베이팅, 투자 연계, 민간 협력 프로그램 운영 경험을 기반으로 한경협 국제경영원과의 네트워크를 유기적으로 연계하여 실질적이고 지속가능한 공동사업을 단계적으로 추진할 방침이다,
한경협 국제경영원은 다년간의 최고경영자(CEO) 교육 프로그램 운영 경험과 폭넓은 기업 네트워크를 보유하고 있으며, 이번 협약을 통해 스타트업 육성 및 산업계 오픈이노베이션 분야로 협력 영역을 확장하게 된다.
양 기관은 이번 협약을 바탕으로 ▲정부 창업지원사업 참여기업 대상 리버스피칭 및 후속지원 연계 ▲대학교 창업지원단 등 창업지원기관과의 공동 프로그램 운영 ▲예비·초기 창업기업 발굴 및 창업공간 지원 ▲스타트업 투자생태계 활성화를 위한 공동 포럼 및 네트워킹 사업 등 다양한 협력사업을 단계적으로 추진할 예정이다.
서울센터 지정우실장은 “한경협의 풍부한 SI 네트워크와 서울센터의 스타트업 선별 역량을 결합하여 위축된 벤처시장 M&A 투자와 초기 세컨더리 중개의 새로운 모델을 제시하겠다”고 전했다.
서울센터 이영근대표는 “이번 협약은 서울센터의 창업지원 및 투자 연계 역량과 한경협 국제경영원의 기업교육 인프라가 결합된 민·관 협력형 오픈이노베이션 모델”이라며, “앞으로도 실질적인 투자 중심의 협력사업을 통해 스타트업 성장의 선순환 구조를 강화하겠다.”고 밝혔다.
한편, 양 기관은 이번 협약의 첫 번째 공동사업으로 ‘2025 오픈이노베이션 포럼’을 오는 11월 17일 서울 여의도 FKI타워에서 개최할 예정이다. 이번 포럼에서는 대·중견기업과 초기 스타트업 간 협력 모델을 제시하고, 전국 주요 대학교 창업지원센터 20여 곳이 참여하여 혁신 사례를 공유하는 자리가 마련된다.
