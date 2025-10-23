운동 후엔 ‘테라 라이트’… ‘시포레’ ‘수육런’에도 함께 한다

테라 라이트는 오는 25일 서울 노들섬에서 열리는 시포레 2025에서 ‘라이트 러닝 존 with 테라 라이트’ 클래스를 처음으로 선보인다. 시포레 2025는 도심 속 웰니스 라이프를 즐기는 MZ세대를 위한 참여형 운동 페스티벌이다. 올해는 ‘가을 운동회’를 콘셉트로 요가, 필라테스, 피트니스 등 다채로운 프로그램이 운영된다.
시포레 2025 라이트 러닝 존에선 웰니스 브랜드 베가베리(Vegavery)의 전문 러닝 코치들이 러닝 자세 교정부터 준비운동, 마무리 스트레칭까지 단계별 교육을 직접 지도한다. 이곳에서 테라 라이트는 러닝 클래스 참가자들에게 러닝 굿즈를 스페셜 기프트로 제공할 예정이다. 또한 현장 부스에는 러너들에게서 큰 호응을 얻었던 ‘테라 라이트 스텝퍼 게임’, ‘테라 라이트 시음 행사’ 등 즐길 거리를 마련하여 참가자들에게 흥미와 다채로운 브랜드 경험을 선사한다.
테라 라이트는 26일 열리는 ‘제21회 금천구청장배 건강달리기대회’에서도 러너들을 만난다. 완주 후 수육과 막걸리를 함께 즐길 수 있어 ‘수육런’으로 불리는 이 대회는 꾸준한 입소문을 타며 전국 마라토너가 찾는 대회로 자리매김했다.
지난 5월 수육런에 처음 참여해 높은 호응을 얻었으며, 이번에도 완주자 전원에게 테라 라이트 시음주를 제공하며 펀러닝 문화에 동참한다. 현장에는 테라 라이트의 대표 캐릭터 병돌이와 캔돌이 응원단이 함께해 러너들을 격려하고, 포토존 및 스텝퍼 게임 이벤트로 현장 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.
하이트진로 마케팅실 오성택 전무는 “테라 라이트는 차별화된 콘셉트로 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 소비자들과 소통하고 있다”며 “앞으로도 다양한 스포츠와 연계해 테라 라이트의 브랜드 경험을 확장하고, 라이트 맥주 시장의 리더십을 더욱 강화해 나갈 것이다” 라고 전했다.
